剛成工研院院士 羅唯仁若涉案恐成撤銷首例

▲羅唯仁（圖右）遭傳涉及台積電洩密案，而他在今年9月才獲頒工研院士資格。（圖／工研院提供）

[NOWnews今日新聞] 前台積電老臣、資深副總羅唯仁遭傳涉及台積電洩密案，而他在今年9月才獲頒工研院士資格。國民黨立委王鴻薇質詢時表示，如果羅唯仁真的涉案，那麼就應該撤銷院士資格，也將會成為工研院歷史上因案件撤銷院士資格的第一例。



王鴻薇質詢表示，台灣高等檢察署昨（18）日已主動調查、分案，按《營業秘密法》、《國安法》主動偵辦，認為涉及到2奈米技術真的茲事體大。她也提及，羅唯仁9月才獲頒工研院士資格，關心是否還可以保有相關資格。

經濟部長龔明鑫答詢表示，會再跟工研院討論，因為現在案件還是初步調查階段，當案件明朗時就要進一步處理。



羅唯仁今年9月獲頒院士資格致詞表示，數百年來台灣被稱為「寶島」，因為「台灣是一個可以產生奇蹟的地方」，會發生奇蹟有部分是天時，更大部分來自於人的努力，而台積電是近代眾人皆知的奇蹟，包括來自公私部門創造有利條件，更是創辦人張忠謀30多年來創造很好的文化、十大經營理念，以及三大支柱，相信台灣在AI大時代中，能創造出一個光明而持久的道路。



根據工研院網站，羅唯仁為台積公司前技術研發暨企業策略發展資深副總經理，是全球半導體製程技術領域的重要領導者與推動者，擁有深厚的技術專業與產業洞察力長期擔任關鍵職務。



他也領導企業持續創新，帶領團隊獲得全球超過1,500項專利，其中，包含約1,000項美國專利，更提供客戶全面及創新的解決方案，對台灣與全球半導體產業帶來深遠影響。

