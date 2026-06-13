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剛晉升全球首位「兆元富豪」的科技巨擘馬斯克，近日因涉嫌在旗下社群平台 X 放大反移民言論、煽動北愛爾蘭首府貝爾法斯特的暴力衝突，遭到科技監督組織與輿論的強烈譴責。

北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）日前因一起持刀襲擊案引發激烈衝突。非營利科技監督組織「對抗數位仇恨中心」（CCDH）指出，極右翼人士在網路上散播煽動性言論，而馬斯克（Elon Musk）利用自身擁有2.4億追蹤者的影響力，轉發並放大這些反移民訊息，甚至寫下「只有反覆且大聲地抗議，才會帶來改變」，成為推波助瀾的關鍵。

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根據 CCDH 的報告，馬斯克與極右翼活動家 Tommy Robinson 等人的相關貼文，累計吸引超過1.15億次瀏覽，其中僅馬斯克一人的轉發就貢獻了高達55%的瀏覽量。CCDH 執行長 Imran Ahmed 痛批，馬斯克利用這起悲劇散播仇恨，在社群上引發無數暴力威脅，必須為平台宣傳的內容承擔責任。

諷刺的是，這起爭議爆發之際，馬斯克旗下的航太公司 SpaceX 剛在美股上市，推升其身價突破兆元美元大關，成為史上首位「兆元富豪」。然而，他放寬 X 平台言論審查、恢復過往因仇恨言論遭禁言帳號的作法，已再度引發英國官方與國際社會對網路煽動暴力的強烈擔憂。

原文出處：剛成首富就挨轟！馬斯克遭控煽動北愛爾蘭反移民暴動

本文由AI協作，經編輯審核後發布