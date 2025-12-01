「剛才瓦解跨國網路釣魚集團」 Google執行長爆料AI打擊深偽工具已廣泛運用

Google執行長桑達爾．皮查伊（Sundar Pichai）11月30日在接受美國媒體專訪時發出明確警告，表示美國若無法在人工智慧（AI）監管政策上找到「適當平衡」，將在全球競爭中大幅落後中國。



皮查伊指出，目前全美各州議會同時有超過1000項與AI相關的法案正在審議或推動中，這種高度碎片化的監管方式可能造成企業必須面對彼此衝突、令人困惑的法規環境。他強調，這將嚴重削弱美國科技公司在全球市場的競爭力。

AI監管議題應由中央統一管理

「你如何應對這些彼此不同的州級法規？又要如何與中國這樣在AI技術上快速推進的國家競爭？」皮查伊質疑道，「因此我認為我們必須取得適當的平衡。」

他進一步表示，AI監管議題應在聯邦國家層級統一處理，而非讓各州各自為政，才更有效率且有利於產業發展。

在談到AI的雙面性時，皮查伊承認這項技術同時帶來巨大潛在利益與風險。他舉例，AI正加速新藥開發與癌症治療突破，但相同工具也可能被不法分子「武器化」用於網路攻擊或大規模詐騙。他呼籲各國必須盡快合作建立國際框架，避免AI技術在國與國之間被惡意利用。

「一部分責任在於我們這些公司要把產品做得更安全。」皮查伊說，「但另一部分則需要政府間共同合作，建立全球標準與合作機制，讓技術能以建設性方式被使用。」

Google目前已積極在防禦面部署AI技術。皮查伊提到，旗下Google DeepMind開發的SynthID工具能有效辨識AI生成的圖片、音訊與影片，已廣泛應用於打擊深偽（deepfake）內容。他同時透露，就在接受專訪前幾小時，美國法院剛裁定Google勝訴，成功瓦解一個橫跨100多國、受害者超過100萬人的跨國網路釣魚集團，過程中大量仰賴AI輔助偵測。

「不法分子可以用AI，我們當然也可以用AI來更精準地偵測與防禦。」皮查伊表示。

Google正推進太空太陽能AI資料中心計畫

談到AI基礎設施的未來，皮查伊揭露Google正在推進代號「Suncatcher」的太空太陽能AI資料中心計畫，目標在地球外太空建造以太陽能驅動的大型運算設施。他預測：「我毫不懷疑，十年後我們會把在太空建資料中心視為相當正常且主流的方式。」

當被問及AI是否正在削弱人類獨立思考能力時，皮查伊回顧25年前Google搜尋引擎剛推出時也面臨相同質疑。他認為人類社會向來能適應新技術，並預期AI最終將大幅提升人類整體創造力，而非取代或削弱。

