剛扛5千萬房貸！黃鐙輝爆皮質醇異常 醫示警：不改善會死掉

藝人黃鐙輝在《九如一家人》中飾演更生人，今（5）日他出席媒體茶敘，除了分享曾跟角色本尊一起到女監傳遞正能量外，他近年來接到過包含越南移工、思覺失調症患者、更生人等相對沉重的角色，拍攝過程中身體也發出警訊。

黃鐙輝坦言，在拍攝《九如一家人》時曾遇到低潮，演出時出現暈訊的症狀，甚至在跟演員或導演聊天時突然斷片，旁人看來像是在打瞌睡，可是他的反應就像是遇到「地震」一般暈了一下，當時一週會頻繁出現幾次這種狀況。

黃鐙輝去體檢後被醫生告知是皮質醇異常，可能是睡眠不足或是壓力太大導致，醫生更警告「要改善，否則會死掉」，那陣子他也不敢開車。所幸拍完戲後症狀減緩，他也決定好好休息，更笑說「老天爺那半年也真的都沒有給我工作」，當時他剛砸了4700萬換了72坪的新家，「休息的蠻緊張的」。



