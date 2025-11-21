剛批中市府「瀆職」 養豬協會理事長收烏龍罰單！台中警認疏失

台中市清水分局。翻攝自GoogleMaps



中華民國養豬協會理事長潘連周日前批評台中市政府在非洲豬瘟事件中的處置「瀆職」，卻隨後收到台中警方寄出的超速罰單，內容指其名下自用小客車在台中超速，罰款1600元，然而照片中卻是一輛普通重型機車，讓他忍不住質疑是否被市府「秋後算帳」；對此，台中清水分局回應了。

潘連周居住於屏東潮州，他收到罰單後，一度擔心車牌遭仿冒，仔細查看才發現罰單載明車種是自用小客車，附圖影像卻是普通重型機車，僅車牌號碼相同。潘妻依照罰單上聯絡方式致電交通分隊詢問，卻被回覆要他「自行舉證再循程序申訴」，讓他頗為錯愕，朋友甚至開玩笑問他，「是不是媽媽市長在秋後算帳？」

台中市警察局清水分局長鄭鴻文今日回應指出，經調查確認是員警在交通違規舉發時發生作業疏失，已主動撤銷該張罰單，將追究相關人員行政責任；至於照片中機車的違規行為，將另依規定舉發。對於員警要求民眾自行舉證的回覆方式，鄭鴻文坦言「態度不當」，分局已啟動行政檢討並要求加強教育訓練，以維護服務品質。

針對為何會發生汽車與機車「同號碼誤植」的情況，鄭鴻文表示，雖然在作業系統中相當罕見，但過去也曾出現類似狀況，例如 2022 年桃園一部機車違規，卻寄給宜蘭同號碼汽車的案例。未來審核流程將加強把關，避免再度出現錯誤。

