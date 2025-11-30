剛拿下金鐘新人！杜蕾打敗5國勁敵 再抱回國際大獎

杜蕾以《在光裏的人》拿下亞洲電視大獎最佳女配角。（圖／大愛提供）





2025年第30屆亞洲電視大獎29日在印尼雅加達舉行戲劇類頒獎典禮。杜蕾憑藉《在光裏的人》飾演天生重度腦性麻痺以及小腦萎縮的角色，從中國、香港、南韓、印尼、泰國競爭者中脫穎而出，拿下最佳女配角獎。

杜蕾在《在光裏的人》飾演天生重度腦性麻痺以及小腦萎縮的角色。（圖／大愛提供）

杜蕾人在美國，很遺憾沒有辦法到現場，不過她在線上觀看和大家一起共襄盛舉，而且相當慎重，特地半夜起床妝髮，得獎眼眶中帶著感動的淚水，錄製一段英文得獎感言上傳到社群媒體。

杜蕾感謝亞洲電視大獎的評審們以及所有《在光裏的人》的工作夥伴，「這是我們一起完成的作品，因為有你們，我才有機會被看見」。杜蕾說「演戲是我唯一的熱忱，我會繼續的將這份熱情注入在未來的每一個角色上，好好的與角色一起感同身受。」

杜蕾在美國錄製英文得獎感言。（圖／大愛提供）

杜蕾以《在光裏的人》從年頭到年尾不斷獲得國內外大獎肯定。首先是「紐約電視獎」最佳女演員提名，緊接著入圍「亞洲影視內容大獎」最佳女配角獎，然後再拿下「金鐘獎」戲劇節目最具潛力新人獎，歲末年終之際，再拿下「亞洲電視大獎」最佳女配角，堪稱是大豐收的一年。

杜蕾演出《在光裏的人》2025年獲得國內外大獎肯定。(圖／翻攝自杜蕾臉書)

杜蕾演出《在光裏的人》2025年獲得國內外大獎肯定。(圖／翻攝自杜蕾臉書)



