剛拿大獎就出事！全炫茂曬「高劑量陽痿藥」病例也沒用 韓醫界打臉了

韓國知名主持人全炫茂上週六（20日）剛在「2025 KBS演藝大賞」風光奪下年度大獎，沒想到卻被捲入朴娜勑引爆的「注射阿姨」風暴。主播出身的他為了自清，主動公開9年前的診療記錄，連使用「高劑量陽痿藥」的細節都搬上檯面！但韓國醫界不買帳，直指他在「車內打點滴」的行為，仍難以排除違反《醫療法》的可能性。

韓國「大韓醫師協會」發言人金成根（音譯）今（26日）向《CHANNEL A》表示，「即便注射處方是由醫師開立、診療行為也在醫療院所內完成，但之後改在自己車內施打，本質上就是不被允許的行為。」指出只要是在醫療院所外進行的醫療行為，都有違法疑慮。

由於相關案例一再出現，該協會已著手製作宣導資料，盼強化外界對「醫療院所以外醫療行為屬違法」的認知。

江南警署接獲民眾申訴

此外，出自2016年1月29日播出的《我獨》第142集，全炫茂在「車內打點滴」的畫面，也被民眾翻出，透過「國民申訴平台」檢舉，首爾江南警察署也進入審查程序，準備調查全炫茂及相關醫療人員是否違規。

依韓國現行《醫療法》第33條規定，醫療行為原則上必須在經許可的醫療機構內進行，但法律亦設有少數例外情況。包括急救處置、依患者或家屬請求的診療、基於公益需要由國家或地方政府首長要求的醫療行為、依保健福祉部命令實施的居家護理，以及其他不可避免的現場診療等。

但全炫茂主張的「在醫師判斷下在移動車程完成治療」，似乎難以被歸類於法律例外狀況。只是全炫茂被處罰的可能性也不高，因為若無證據顯示接受治療者在明知違法情況下付費並教唆違規行為，通常不構成處罰對象；再加上《刑事訴訟法》規定的追訴時效為7年，僅憑2016年的節目畫面，實際啟動刑事處罰的可能性被認為相當有限。

2016/1/29 全炫茂在《我獨自生活》公開車內打點滴畫面

全炫茂9年前在車內打點滴的畫面曝光，疑違反《醫療法》第33條。翻攝MBC

2026/12/25 全炫茂公司公開診療病例！驚見陽痿藥

全炫茂公開2016年1月14日的診療記錄，強調當時是依據咽喉炎、喉炎、胃食道逆流等診斷，進行以抗生素、消炎藥及腸胃藥為主的治療，點滴僅是輔助治療的一環。主張當年全炫茂的醫療處置，「是在醫療人員判斷下、於醫療機構內進行的合法診療延續。」 還因醫囑出現專門用於改善勃起功能障礙（ED）的處方藥「Mvix 100」，引爆討論。翻攝SM C&C



