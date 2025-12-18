剛拿GOTY就炎上？《光與影：33號遠征隊》也陷入AI爭議，部分玩家要求退款

最近幾天遊戲業界關於 AI 使用的爭議不斷，先是《柏德之王3》開發商 Larian Studios 被發現在訪談中提到，讓執行長不得不出面解釋。現在就連 TGA 2025 剛拿下「年度最佳遊戲」的《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）也捲入風波。因為社群發現《光與影：33號遠征隊》製作人 François Meurisse 曾公開承認在開發過程中 AI。

只因為製作人確認有用 AI，就遭到攻擊。（圖源：光與影:33號遠征隊）

會牽扯到《光與影：33號遠征隊》是因為，社群發現在 2025 年 7 月外媒 EL PAÍS 的訪談中，《光與影：33號遠征隊》製作人 François Meurisse 通過視訊會議，聊起如何進行開發資源優化石，提到：「我們會使用一些 AI，但並不多」，表示他們清楚自己的目標和投資方向，而科技可以讓他們做到過去難以想像的事情。雖然訪談中沒有確認使用的內容，但這項消息曝光後同樣引發部分玩家反彈，有人揚言抵制並要求退款，更有聲浪要求 Steam 商店頁面必須明確標註該作包含 AI 生成內容。

但這也引來一些自稱是遊戲或是相關概念美術的網友回應，認為 AI 本身就是工具，目前許多公司都有使用，並且只是在過程中用到而已，並不會出現在最終遊戲內。甚至有不少人支持開發商 Sandfall Interactive，認為比起是否使用 AI，最終成品的品質才是大家關注的重點，認為是不爽遊戲拿下 TGA 2025 大獎的黑粉在惡意煽動攻擊：「就算知道使用了 AI，也不會讓這遊戲變得不好玩」、「所以呢？這遊戲哪一點不優秀，使用 AI 是未來道路」、「盲目憎恨 AI 的人是在怕什麼？」、「如果用 AI 能讓遊戲更好、開發時間縮短、降低成本，那為什麼不用？」