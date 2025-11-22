剛搬進宿舍！室友想借私密物 網友狂喊母湯
是你的話會借嗎？一名女網友遇到想要「借內衣穿」的室友，讓她十分錯愕又糾結，雖然最後還是借出了，但還是忍不住上網尋求意見，貼文PO出後，網友一面倒狂喊無法接受。
一名女網友在Dcard發文，說自己剛搬進宿舍幾天，室友忽然以「忘了帶」為由，向她借內衣，她當下十分錯愕，覺得怎麼會借這種私人貼身物品，糾結許久還是借出，但還是困惑到忍不住想聽網友意見。
許多網友都覺得無法接受，質疑室友為什麼不去找地方買，甚至再穿一天，隔天去買都好過借用。「說用買的都未必覺得ok了」、「私人物品銷售出去都概不退還了，要嘛送要嘛不借」、「寶雅隨便買都有好貨」、「貼身衣物借給別人感覺很噁心又很奇怪，下次請他自己去買吧」。
也有不少網友擔心對方目的不單純「感覺很噁心欸，你根本不知道他跟你借之後會不會幹嘛」、「她拿去做什麼你都不知道，她如果拿去給其他男生猥褻呢」，還有人教戰原PO如何防止有下一次「既然你借了，內衣就丟垃圾桶吧，然後還要讓她看到，這樣以後她就不會跟你借了，如果她問了，妳就說妳不習慣穿別人穿過的的貼身衣物，因為是救急她，勉強破例一次」。
