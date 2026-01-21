剛放寒假又要上課！結業隔天就「開學」 學生笑：上學期像是昨天的事

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

全國國中小及高中學生昨（20）日才剛完成休業式，正式進入寒假，沒想到今（21）日卻要馬上回到校園。依行事曆安排，全台學生21日至23日連續三天仍須到校上課，提前補下學期課程，形成「週二結業、週三開學」的特殊情況。

全國國中小及高中學生昨（20）日才剛完成休業式，正式進入寒假，沒想到今（21）日卻要馬上回到校園。（示意圖／Unsplash）

依照規定，寒假為21天，原本規劃放到2月10日，並於2月11日至13日返校上課三天，然而緊接著就是週末與春節連假，從除夕一路放到2月22日，若按照原定計劃，可能讓不少家庭與學生在假期與行程安排上感到困擾。

廣告 廣告

因此，教育部在去年年中邀集地方教育局處及相關團體協商後，配合春節假期，決定將115年2月11日至13日改為放假日，提前於115年1月21日至23日補行上課，實際第2學期開學日則訂在115年2月23日星期一。

不過，這樣的補課方式還是讓不少學生感到錯愕，許多人紛紛在Threads發文笑稱「上學期好像是昨天的事」、「禮拜二結業式，禮拜三又開學了，在逗我玩嗎」、「我們學校為了解決這個問題，直接取消結業式」。

更多FTNN新聞網報導

模範生真的在選模範嗎？他回顧求學經驗「一句話」戳破校園投票潛規則

爽放65天超長寒假！台大、政大等8校明開始放

大學生寒假返鄉列車加碼28班次 5折優惠16日開搶！

