剛斷里長父子黑手…議員再爆Google空拍「垃圾一堆3年」！高市府回應了

記者簡榮良／高雄報導

月世界垃圾谷幕後主謀落網，是在地深耕16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔，震驚各界，只是一波未平一波又起。議員許采蓁爆料，小港大坪頂一處空地三年來都被堆置垃圾堆，質疑連google空拍都能發現異狀，為何市府宣稱的科技監測竟完全沒發現，讓垃圾堆放三年？對此，副市長林欽榮回應，立刻清理！

小港大坪頂一處空地三年來都被堆置垃圾堆，google空拍（左）都能發現異狀，實際狀況（右）更慘不忍睹。（圖／翻攝畫面）

昨日高雄市議會針對高雄環境議題進行專案報告，市議員許采蓁翻出小港區高坪三十八街2022年的街景圖，可見當時地上都有散落的垃圾，一旁綁著高雄市環保局寫著『禁止亂丟垃圾』的紅布條更顯得十分諷刺。許采蓁接著秀出12月10日拍攝的照片，表示現場依然被堆放大量垃圾堆，甚至比2022年的街景圖拍攝到的量更大。

現場依然被堆放大量垃圾堆，甚至比2022年的街景圖拍攝到的量更大。（圖／翻攝畫面）

許采蓁表示，因為點開Google衛星空拍圖，發現該地有明顯異樣才點進街景圖，不點還好，一點嚇一跳，確認有垃圾堆置狀況後又到現場拍攝，發現現場不只雜草叢生，且依然堆放許多垃圾，質疑近期市府不斷強調有衛星監測、異變圖警示，為什麼還能放任空地堆放垃圾長達三年？不希望網路上流出這類照片時才補破網，網友都會譏笑：高雄不意外。

對此，副市長林欽榮回應，會立刻責成環保局稽查大隊去清理，並且將會加強及時監測及與公所的聯防系統，會持續精進將國土安全、衛生跟公共安全都做得更好。

副市長林欽榮回應，會立刻責成環保局稽查大隊去清理。（圖／翻攝自高雄市議會YT）

