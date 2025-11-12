剛普發1萬就失血 國保明年漲！270萬待業族、主婦每月最高多繳84元
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
正在繳「國保」的270萬名待業族、主夫主婦們注意了！衛生福利部今（12）日宣布，由於消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，依法必須調漲國民年金保險的月投保金額，自明年1月1日起，將由現行新台幣1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43元至84元不等，不過，衛福部強調，民眾能領到的各項給付金額也會連動調高。
依照現行《國民年金法》第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，只要中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達5%時，即依該成長率調整保險費率。
衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，國保的月投保金額自112年起為1萬9761元，不過，111年10月至114年9月為止，CPI累計成長率已經達到6.79％，依法明年必須配合調漲保費，調整至2萬1103元。
陳真慧說，目前國保的被保險人人數約290多萬人，由於政府會依被保險人身分補助40至100%的國保保費，其中低收入戶及重度以上身心障礙者完全不受影響，仍由政府全額補助保費，因此，保費微幅增加，影響人數約270萬人，給付增加受惠人數一年約160萬人。
衛福部精算下來，陳真慧說，每人每月自付保費明年將小幅增加，範圍在43元至84元，同時政府也會相對增加補助57元至141元。每年約增加37.5億元的保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。
衛福部指出，115年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由3萬9522元調升為4萬2206元、喪葬給付由9萬8805元調升為10萬5515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6107元。
照片來源：示意照／翻攝自Pixabay
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
影響270萬人！國民年金明年月投保額上調 最高多繳84元
國民年金保費將調漲，衛福部今日（12）公布，消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，明年1月1日起，依法調整國民年金保險的月投保金額，由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43至84元，約270萬人受影響。不過，民眾能領到的各項給付金額，也將連動調高。中時新聞網 ・ 15 小時前
國民年金保費明年元旦調漲！每月多付48至84元 「2類人」不受影響
衛生福利部今（12）日宣布，由於消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，依法必須調漲國民年金保險的月投保金額，自明年（2026）1月1日起，將由現行新台幣1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43元至84元不等。不過，衛福部強調，民眾能領到的各項給付金額也會連動調高。依照現行《國民年金法》第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水......風傳媒 ・ 11 小時前
蔡易餘修正國民年金法 國保老年年金補到每月8千、喪葬給付最高21萬
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 衛福部今（12）日公布，因應111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行19761元調為21103元，各項給付金額連動調高，受影響人數約270萬人。對此，民進黨立委蔡易餘在臉書發文表示，目前國民年金的老年年金平均給付每月只有3933元，與其...匯流新聞網 ・ 14 小時前
國保保額明年調升至2.1萬！生育補助漲到4.2萬、喪葬給付破10萬
衛生福利部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（下稱國保）的月投保金額，115年1月1日起，將由現行1萬9761元調為2萬1103元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
LINE傳「這２句」恐被討厭！一票網友認同：看到後直接不讀不回
隨著即時通訊軟體成為現代人不可或缺的聯繫工具，傳訊息的方式往往反映了一個人的溝通習慣與禮貌。近日，一名女網友針對常見的訊息開頭方式提出建議，呼籲大家在發送「在嗎」「有空嗎」等問候訊息時，應該一併說明後食尚玩家 ・ 1 天前
美國眾議院週三針對參議院通過臨時撥款法案進行投票
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國眾議院計畫週三針對參議院通過的臨時撥款法案進行投票。根據眾議院多數黨黨鞭Tom Emmer辦公室發表的聲明，眾議院預計將於週三審議參議院對H.R. 5371法案的修正案。首輪投票最快可能在美國東部時間週三的16：00開始。預計將有多輪投票。財訊快報 ・ 1 天前
停砍公教年金吵翻，一般勞工呢？未滿65歲領老年給付能加國保嗎 勞保局給解答
台灣邁入超高齡化社會，近來停砍軍公教年金（所得替代率）等年改議題，再次成為政壇攻防及社會焦點，在國會人數優勢下，在野藍白力拚「停砍年金案」下（12）月底院會三讀；另一方面，退休保障相關議題同樣備受一般勞工關注。勞工保險局（勞保局）今（11）日在臉書針對「請領勞保老年給付後，還可以再加入國保嗎？」做出解答；此外，勞保局在網站中，也針對國民年金納保資格詳細資訊做......風傳媒 ・ 1 天前
國民年金明年調漲…每個月最多得多繳84元 估影響270萬人
衛福部今公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（簡稱國保）...聯合新聞網 ・ 10 小時前
白宮：川普希望12日簽署法案 結束美國政府停擺
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）希望在今天稍晚簽署法案，結束美國聯邦政府停擺。中央社 ・ 5 小時前
吊車大王又出手！派女婿到蘇澳勘查 小山貓、怪手已裝車待命
受到鳳凰颱風強降雨影響，宜蘭縣蘇澳鎮昨（11日）出現淹水情事，積水最深處超過1層樓高，民眾等待積水消退也開始整理家園，對此號稱「竹北吊車大王」、啟德機械起重工程董事長胡漢龑宣布，今晨他已派遣女婿到宜蘭蘇澳勘查，小山貓及怪手已裝車公司待命，同時宣布公司會再向花蓮縣光復鄉分駐所捐贈第四台巡邏車，引發網友高度盛讚。EBC東森財經新聞 ・ 17 小時前
石崇良：2040年台灣成全球最老國家 健保變革得預做準備
日前健保補充保費計畫變革引發熱議，衛福部部長石崇良今日參加生技論壇時強調，台灣在2040年將超車日本成為全球最老的國家，首要衝擊就是健保財務，因此為了健保能長久持續，現在就得預做準備。他指出，目前台灣三高（高血糖、高血壓、高血脂）人口持續增加，因此支付三高的健保支持也逐年增加，但因人口老化、少子化，自由時報 ・ 22 小時前
BMI 不是胖瘦的唯一指標！醫師提醒 1 狀況才是關鍵，跟著這樣做保健康
過去，大家討論胖瘦指標，均已 BMI（身體質量指數）超標為準則，事實上，BMI 早已不是胖瘦唯一指標！專家提醒，更重要的...Heho健康網 ・ 9 小時前
美將結束政府關門！川普稱是「重大勝利」 道瓊飆漲創新高
根據《半島電視台》、《TRT World》報導，川普11日在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節活動上，當眾向眾議院議長強生（Mike Johnson）及參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示祝賀，稱：「恭喜……這是一次重大的勝利。我們的國家重新開放，它本不該被關閉。」這次的...CTWANT ・ 1 天前
盤後籌碼／台股漲162點外資小賣84億 這2檔卻被買到漲停！
美股週二（11）日表現分歧，道瓊指數大漲並創歷史新高，市場樂觀預期華府即將結束破紀錄的政府關門，但科技股未能延續漲勢，AI巨頭輝達走弱壓抑那斯達克指數。受美股科技股走軟影響，（12）日台股震盪走高，終場上漲162點、收27,947點，成交值5,605億元。外資賣超84.8億元，三大法人合計賣超78億元。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
匯款給女兒遭行員狂攔！她一聽原因傻了：因噎廢食
近年來詐騙事件層出不窮，網紅潔媽昨（11）日分享，她到銀行辦理匯款給在中國的女兒，卻不斷被行員用各種方法勸阻，甚至要求她提供兩人為親生母女的證明，這讓潔媽不禁嘆道，「我知道現在詐騙非常多，但是不是因噎廢食了？」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
《金融》雇主注意！資遣費30天內要給 逾期最高開罰150萬元
【時報-台北電】勞動部提醒，當勞動契約依勞動基準法或勞工職業災害保險及保護法終止時，雇主應依規定給付勞工資遣費，且應於終止勞動契約後30日內發給，雇主如未依標準或期限給付勞工資遣費者，可處30萬以上150萬元以下罰鍰，並限期令其給付，屆期未給付者，應按次處罰。 勞動部說明，勞退新制自94年7月1日起施行，迄今年已滿20週年，依勞工退休金條例第12條規定，雇主應發給適用勞退新制勞工的資遣費給付標準，按勞工的工作年資，每滿一年發給二分之一個月之平均工資，未滿一年者，以比例計給；最高以發給6個月平均工資為限。 勞動部表示，雇主如未依標準或期限給付勞工資遣費者，依同條例第45條之1規定，處30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期令其給付，屆期未給付者，應按次處罰。 勞動部強調，縱使是試用期的勞工，雇主如認為不符合工作需求，而依勞動基準法第11條規定與試用期勞工提前終止契約，因終止契約事由仍然是資遣，雇主應依勞退新制資遣費的發給標準規定，給付資遣費，且必須在終止契約後30日內發給勞工。（新聞來源：中時即時 賀培晏）時報資訊 ・ 1 天前
試用期終止契約 勞動部：雇主仍應給付資遣費
勞動部今天(11日)指出，雇主若因歇業、虧損、公司改組、或勞工遭遇職業災害導致無法勝任等原因，必須與勞工終止契約時，應給付資遣費，且需在終止契約後30天內支付，否則將處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。 勞動部指出，勞退新制自94年(2005年)7月1日起施行，迄今年已滿20週年。依勞工退休金條例、勞退新制第12條規定，雇主應發給適用勞退新制勞工的資遣費給與標準，按勞工的工作年資，每滿1年發給2分之1個月平均工資，未滿1年者，以比例計給；最高以發給6個月平均工資為限。雇主如未依標準或期限給付勞工資遣費者，處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期給付，屆期未給付者，應按次處罰。 勞動部強調，縱使是試用期的勞工，雇主如認為不符合工作需求，提前終止契約，因終止契約事由仍然是資遣，雇主應依勞退新制資遣費的發給標準規定，給付資遣費，且必須在終止契約後30日內發給勞工。 勞動部退休福祉司司長黃維琛指出，試用期換算下來也許才幾百元資遣費，但若沒在30天內給，最低的處罰就是30萬元。他說：『(原音)雖然這個資遣費，在1、2天的年資來講很少，也許是幾百塊錢，但是一旦在30天內沒有給這個錢，處罰中央廣播電台 ・ 1 天前
賺爛！普發金變發財金 6大投信銀行利多大方送
隨著政府普發1萬元現金正式入帳，市場不只迎來一波消費熱潮，也點燃民眾對理財投資的熱情。多家投信與銀行業者紛紛端出加碼方案，從手續費優惠、定期定額策略到ETF組合建議，甚至搭配現金抽獎與商品禮券，讓這筆資金從短線消費變身為長線資產。若懂得善用，這筆「全民紅包」將不只是一次性補貼，而是資產翻倍的啟動資金。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
郵政壽險90週年，舉辦「郵政壽險歡慶90週年好禮大放送」活動，歡迎民眾踴躍參與！
圖說：郵政壽險 歡慶90 【記者羅伯特／綜合報導】中華郵政公司為感謝民眾長期支持與愛護並鼓勵民眾規劃保險保障， […]民眾日報 ・ 13 小時前
存款縮水2千萬！35歲啃老女「靠1招」吸血 父陷財務危機：後悔過度寵愛
現今社會正面臨少子化日益嚴重的狀況，許多家長只育有一個孩子，往往對其寵愛有加，卻忽略了必要的教育，導致孩子長大後出現依賴、無法獨立，最終變成啃老族。日本一名70歲前體育教師辰雄（化名）原本擁有5000萬日圓（約新台幣1,000萬元）積蓄，如今存款縮水至不到3000萬日圓（約新台幣605萬元），主要原因竟是對唯一的女兒京香（35歲）長期的過度金錢援助。辰雄目前獨居，每月領取18萬日圓（約新台幣3.6萬元）的年金，生活本應平穩，卻因女兒不斷提出金錢要求而陷入困境。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前