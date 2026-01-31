剛果佔全球鈳鈦鐵礦15%礦場坍塌 已知227礦工、兒童、婦女罹難

剛果民主共和國東部魯巴亞（Rubaya）鈷鉭礦本週發生坍塌，造成超過 200 人死亡。 圖：翻攝自 X Tayfun ÜNAL

[Newtalk新聞] 據《路透社》報導，剛果民主共和國東部魯巴亞（Rubaya）鈷鉭礦本週發生坍塌，造成超過227 人死亡。魯巴亞所在省份的叛軍任命州長發言人盧蒙巴·坎貝雷·穆伊薩（Lumumba Kambere Muyisa）向媒體透露，隨著搜救進度持續，死傷人數仍在統計中。

魯巴亞礦區約產全球 15% 的鈷鉭礦，鈷鉭可加工成耐高溫金屬鉭，廣泛應用於手機、電腦、航空零組件及燃氣渦輪機等產品。當地礦工以人工方式挖礦，每日僅能獲得少量報酬。自 2024 年以來，該礦區一直由叛軍組織 AFC/M23 控制。

廣告 廣告

當地為露天礦場，坍塌發生於週三。穆伊薩表示：「此次滑坡造成超過 200 人遇難，包括礦工、孩童及市場婦女。有些人獲救時情況危急，傷勢嚴重。」他補充，目前約有 20 名傷者正在醫療機構接受治療。「我們正值雨季，地面鬆軟，受害者當時正在坑洞內，地面突然塌陷。」

一名州長顧問則指出，已確認的死亡人數至少為 227 人，但因未獲授權對媒體說明，他要求匿名。聯合國則指出，AFC/M23 叛軍長期掠奪魯巴亞礦產，以資助其武裝起義，並稱其背後獲得鄰國盧旺達政府支持，但基加利方面予以否認。這支武裝力量自稱目標是推翻金沙薩政府，保障剛果圖西族少數群體安全。去年，他們在閃電式攻勢中奪取東部更多富含礦產的地區。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

清除流毒、換羽重生？解放軍報再刊「堅定反腐」 強化張又俠、劉振立落馬論述

戰略轉向？挪威採購多管火箭系統 捨美「海馬斯」買韓「天橆」