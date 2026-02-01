剛果東部礦場坍塌！工人、婦女、兒童遭活埋 至少227人喪命

大批工人在魯巴亞鈳鉭鐵礦礦區工作。此圖攝於2025年8月13日。（圖／達志／路透社）

剛果民主共和國東部魯巴亞（Rubaya）1月28日發生一起坍塌事故，一處鈳鉭鐵礦場因豪雨發生土石流，造成至少227人喪命，其中包括礦工、兒童及婦女。

綜合外媒報導，該礦區位在北基伍省（North Kivu），由M23叛軍團體控制，而省長發言人穆伊薩（Lumumba Kambere Muyisa）表示，超過200人死於這次山崩，有些人被及時救出，但傷勢嚴重，目前有約20名生還者仍在醫院接受治療。

穆伊薩說，由於現在是雨季，地質很鬆軟、脆弱，當時受害者還在坑內，地面突然塌陷，才讓人困在裡面。北基伍省省長的顧問也匿名回應，目前已確認的死亡人數為至少227人。

礦工博林戈（Franck Bolingo）透露，當時先是下起大雨，然後發生土石流，把人們都捲走了，有些人被活埋，還有一些人仍然被困在礦井裡。

報導指出，魯巴亞礦區生產全球約15%的鈳鉭鐵礦，深受手機、電腦、航空航太零件和燃氣渦輪發動機製造商的青睞。不過，這座礦場是以人工方式開採，礦工每天只能賺到幾美元，自2024年以來，就由M23反叛組織控制。

