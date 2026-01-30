剛果礦坑坍塌逾200死 降雨導致土石流活埋礦工

2025年3月24日，民主剛果東部的魯巴亞礦區（Rubaya）。路透社



非洲中部國家剛果民主共和國（下稱民主剛果）28日發生礦坑坍塌，截至30日已知逾200人死亡。

路透社報導，民主剛果東部的魯巴亞礦區（Rubaya）生產全球約15%的鉭鈮礦（音同「但」、「尼」），這種礦加工後可製成耐熱的鉭，常用於手機、電腦、航空零件、燃氣渦輪引擎等。當地勞動條件落後，礦工基本上都是純人力挖礦，賺取幾美元的收入。

該礦區自2024年起被叛軍組織「3月23日運動」（AFC M23）控制。據M23任命的地方首長發言人穆伊薩（Lumumba Kambere Muyisa）表示，魯巴亞礦區28日崩塌，「現在是雨季，雨水導致脆弱的地面塌陷，導致受害者被困在礦坑裡」。

穆伊薩稱，截至30日，已知逾200人死於土石流中，有些人雖獲救但傷勢嚴重。另一名當地官員透露，已確認的死亡人數至少為227人。

聯合國指出，該叛軍組織獲得鄰國盧安達的資助，雖然盧安達否認。而「3月23日運動」對外宣稱他們的目標是推翻民主剛果政府，以確保剛果圖西族少數群體的安全，不過，礦區利益可能才是重點，該叛軍組織去年閃電進攻，佔領了民主剛果東部更多礦產資源豐富的地區。

