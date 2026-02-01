剛果礦災活埋逾200死！兒童婦女也難逃 叛軍剝削礦工月賺2500萬

編譯曾宜婕／綜合報導

剛果礦井倒塌奪200條人命！據美聯社1日報導，剛果民主共和國東部的魯巴亞（Rubaya）鈳鉭鐵礦場於當地28日發生坍塌事故，已造成超過200人死亡，目前仍有遺體被埋在泥濘中尚未找到。

剛果魯巴亞（Rubaya）礦井崩塌，超過200人罹難。（圖／翻攝自X平台 @radio580nic）

魯巴亞（Rubaya）礦區自2024年起被叛軍組織「3月23日運動」（M23）控制。M23發言人表示，受難者除了礦工、兒童還有在市場的婦女。剛果現階段正面臨雨季，地表因大雨變得脆弱，導致礦井坍塌，目前已找到一些屍體。

倖存的礦工向法新社重述案發現場；大雨過後，有人被強勁的土石流沖走，也有人在意外中被活埋，他相信仍有人被困在礦井內。另一位礦工透露，礦井裡到處都是人，且缺乏安全防護措施，光是一個礦區就會有500人同時作業。此外，由於礦井呈平行排列，只要一個坍塌就可能會同時影響多個區域。

剛果是鈳鉭鐵礦的主要供應國，佔全球40%的供應量。鈳鉭鐵礦蘊含稀有的金屬「鉭」（Tantalum），是生產智慧型手機、電腦以及飛機引擎的關鍵原料。

M23對魯巴亞鈳鉭鐵礦的貿易與運輸徵稅，每月至少獲利80萬美元（約2500萬元台幣），但礦工們每日卻只有極少的工資。據報導，超過70%的剛果人民每日生活費低於2.15美元（約68元台幣）。

