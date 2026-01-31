剛果魯巴亞礦場坍塌 雨季地質鬆軟釀逾200死

剛果民主共和國魯巴亞鈳鉭鐵礦場，28日發生嚴重坍塌事故，造成至少227人死亡。（路透社）

剛果民主共和國東部魯巴亞鈳鉭鐵礦場28日發生嚴重坍塌事故，造成至少227人死亡，包括礦工、兒童及市場婦女。當地正值雨季，地質鬆軟，事故發生時多人在坑內作業，部分人雖獲救但傷勢嚴重，此礦區由叛軍M23自2024年起控制，並透過礦產收入資助叛亂活動。

據路透社報導，魯巴亞礦區每日生產的鈳鉭鐵礦約占全球總量15%，經加工後可製成耐高溫的鉭，用於手機、電腦、航太零件及燃氣渦輪機。礦場主要靠當地民眾人工開採，工資微薄，每日僅數美元。

事故發生時許多礦工及周邊居民正在坑內作業，地面突然坍塌造成多人被困，北基伍省省長顧問指出，目前確認死亡人數至少227人，另約20名傷患在醫療機構接受治療。省長發言人穆伊薩表示，「部分人及時獲救，但傷勢嚴重」，他表示坍塌發生時正值雨季，地質鬆軟，是發生事故主要因素之一。

魯巴亞礦區自2024年起由剛果河聯盟/3月23日運動（AFC/M23）控制。聯合國報告指出，M23透過礦產生產與銷售收取每公斤7美元稅金，每月獲得約80萬美元收入，用於叛亂活動。這支裝備精良的叛軍聲稱目標是推翻金夏沙政府並保護圖西族少數族群，但聯合國指控其掠奪礦區資源，鄰國盧安達政府支持此活動，但基加利當局否認相關指控。





