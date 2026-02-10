剛殺青便下架！《世紀血案》遭爆「合約詐欺」 演員全抵制：阻止電影上映

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

改編自1980年「林宅血案」，影射真兇是已過世的台獨運動先驅史明，電影《世紀血案》未演先轟動。先是女星李千娜在記者會受訪時表示「好像不是那麼嚴重或恐怖」，引發社會譁然，隨後又爆出製片方事前未徵詢當事人林義雄及其家屬同意便拍攝爭議，演員們以及導演徐琨華陸續發聲道歉，並直言製作方刻意隱瞞未取得林義雄先生和其他當事人授權的事實。對此，《世紀血案》全體演員和工作人員在今（10）日發出「聯合嚴正聲明」，藉此強硬阻止該片上映。

電影《世紀血案》引爆諸多爭議。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

《世紀血案》才剛殺青便鬧出諸多爭議，全體演員今日發出正式聯合嚴正聲明。聲明中指出，針對電影《世紀血案》製作方蓄意隱瞞未獲得林義雄先生以及其他當事人及其他家屬授權的事實，擅自將「林宅血案」的題材拍攝作為電影，導致我方在不知情下參與演出與製作，造成家屬二度傷害，本片演員及工作人員在此表達最深痛的道歉。

此外，聲明中竟爆出，演員以及工作人員們在簽約前，有曾反覆確認該片是否已取得當事人授權；而製作方不僅在契約中保證：「甲方（製作方）保證已取得拍攝本片的合法授權」更疑似故意不告知此劇本重要爭議處。聲明中強調，如果我方知道該電影未獲授權，絕不可能接受此工作邀約。

最後，該聲明中嚴正表示，由於製作方的行為已對當事人及其家屬造成重大傷害，「現在必須要做的，就是阻止本片的任何製作、上映和任何形式的露出」並表示已個別委任律師，要求製作方停止使用任何演員的肖像、姓名、聲音等任何著作，否則將採取法律行動。

