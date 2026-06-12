剛滿月女嬰「噴射狀嘔吐」暴瘦脫水 兒醫1招揪出元凶

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記者簡浩正／台北報導

鄭弘彥醫師分享，小朋友的疾病變化往往來得又快又急，除了家長要提高警覺，更需要醫師細心觀察與適當檢查。(圖／花蓮慈醫提供)

新手爸媽注意，嬰兒頻繁吐奶可能不是正常現象。一名剛滿月的女嬰，在進食後常出現「噴射狀嘔吐」，家長原以為只是單純的溢吐奶，但情況越演越烈，甚至出現體重下降的狀況。經小兒腸胃專科醫師診斷，揪出女嬰罹患「嬰兒型肥厚性幽門狹窄症（IHPS）」，並因嚴重嘔吐導致脫水及代謝性鹼中毒。所幸在跨科別會診小兒外科進行手術後，女嬰已順利康復，體重也回到正常的生長曲線上。

收治個案的花蓮慈濟醫院小兒腸胃專科醫師鄭弘彥說明，當時擔憂的爸媽帶著女嬰來到診間，他在問診及身體評估時就察覺異狀，因為小朋友雖然已經滿月，但體重不增反減，甚至比出生時還要輕，而且皮膚呈現乾乾皺皺的狀態，這是明顯的嚴重脫水。他立刻在診間為女嬰安排腹部超音波檢查。

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透過影像發現，女嬰胃部幽門的括約肌肉特別肥厚，確診為「嬰兒型肥厚性幽門狹窄症」。鄭弘彥解釋，幽門是胃部通往十二指腸的關口，當此處肌肉異常肥厚時，會阻擋食物進入腸道吸收，導致奶水鬱積在胃部，進而引發嚴重的噴射狀嘔吐。

因為病情已嚴重影響嬰兒的營養吸收與生長發育，所以馬上收治住院且會診外科醫師為女嬰進行手術治療，術後女嬰恢復良好，消化道功能迅速恢復正常，也沒有再出現嘔吐症狀，活力食欲良好並順利出院，回診時體重也穩定成長，讓父母終於放下心中的大石。

「正常溢奶」與「異常嘔吐」如何分辨？鄭弘彥說，三個月以下的嬰兒溢吐奶十分常見，若精神活力食慾佳、體重穩定增加，家長不需過度擔憂。但若出現以下三大警訊：第一，頻繁且呈現「噴射狀」的嘔吐；第二，嘔吐物伴隨綠色的「膽汁」，代表消化道可能出現阻塞或扭轉；第三，出現尿量減少、皮膚乾皺等「脫水」症狀。請務必盡速就醫。

鄭弘彥呼籲，兒童及嬰幼兒較無法用言語正確表達身體症狀，父母可先觀察小朋友的活力食慾、尿量、體溫或體重變化，並建議家長善用「兒童健康手冊」內的「生長發育曲線」，若發現曲線異常掉落或停滯或是有出現上述警訊症狀，請盡早尋求小兒專科醫師的協助並安排檢查。

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