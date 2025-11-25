剛滿10週年！台北人氣Buffet宣布熄燈 最後優惠「5人同行1人免費」

生活中心／賴俊佑報導

漢來海港台北SOGO敦化店將於12月14日熄燈。(圖／漢來海港提供）

全台北市首家貴婦百貨遠東SOGO敦化館，因租約到期將於12月14日熄燈，位於6樓的漢來海港SOGO敦化店也將於同天結束營業，即日起至12月12日推出平日限定「持餐券用餐5人同行1人免費」。

漢來海港SOGO敦化店滿10週年卻宣布熄燈

遠東SOGO敦化館1994年開幕，至今已滿31年，12月14日將正式說Bye Bye，並推出全面3折起的Bye Bye Sale；位於6樓的漢來海港SOGO敦化店於2015年開幕，是漢來海港首間台北分店，經營滿10週年之際遺憾宣布，將於12月14日結束營業。

漢來海港SOGO敦化店正式告別前推出最後優惠，即日起至12月12日，平日持4張漢來海港敦南店餐券至SOGO敦化店用餐，可享「5人同行1人免費」；另外持有SOGO敦化店餐券，仍可到全台海港分店使用。

莆田台北忠孝SOGO店將於11月30日結束營業。(圖／翻攝自莆田官網）

莆田SOGO忠孝店結束營業！明年大巨蛋見

由王品集團引進的新加坡米其林一星中餐廳莆田PUTIEN，位於SOGO忠孝館12樓的SOGO忠孝店，因租約到期將於11月30日結束營業，並於2026年3月下旬台北大巨蛋重新開幕。

來自新加坡的莆田餐廳創立於2000年，莆田新加坡吉真那路老店分別於2016年至2019年、2021年獲得米其林一星美譽；台灣首店2015年在台北信義ATT開幕，後續因租約到期，搬遷至台北SOGO忠孝，如今再次因租約到期，加上台北大巨蛋看好莆田品牌力，邀請莆田進駐大巨蛋，預計將於明年3月下旬開幕。

