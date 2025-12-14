剛為民歌50年獻聲. 「民歌之父」楊弦辭世 享壽75歲

「民歌之父」楊弦辭世（圖／中華音樂人交流協會提供）

被稱為「民歌之父」的楊弦傳出13日過世，享壽75歲，中華音樂人交流協會理事長殷正洋證實悲訊，楊弦遺孀目前正在處理他的後事，協會方面會提供協助。

楊弦在台灣全面以西洋歌曲為主流音樂的年代，創作了民歌，他的歌曲打開了台灣創作為主流的環境，產生了台灣滾石等2大唱片公司的投入。 今年二月楊弦參與中華音樂人交流協會主辦的「民歌五十演唱會」，他在小巨蛋演唱〈江湖上〉，同時帶領歌手們合唱〈民歌手〉，11月他也參加大巨蛋演出。

廣告 廣告

此外今年初他也推出專輯《鄉.旅.詩.歌》，集結近30年的作品，多數歌曲創作於他旅居美國期間，除了收錄自己的詩詞，也將余光中、瘂弦、席慕蓉等知名文人的作品譜寫成曲，同時舉辦音樂分享會，持續展現對音樂的熱愛。

楊弦2021年因為缺血性中風，右邊手足不能動彈、臉喉肌肉失調，經過治療雖恢復正常，但聲帶發音轉折，沒有以前好，但他不斷持續進行聲音訓練。如今辭世，留下歌聲和創作繼續陪伴歌迷。