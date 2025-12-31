剛熬過血癌！韓國72歲影帝吃飯噎到 安聖基命危住進加護病房

韓國影帝安聖基傳出吃東西噎到送急診，目前在加護病房治療。示意圖，廖瑞祥攝



多次拿下韓國百想藝術大賞、青龍電影獎及大鐘賞的72歲韓國影帝安聖基，前天（12/30）傳出下午在家吃東西的時候噎住喉嚨，昏倒在地，送醫搶救後轉入加護病房，生命狀況仍未穩定。

安聖基2022年證實自己2019年罹患血癌，他不避諱地表示，罹癌後外貌改變，因為頭髮已經掉光，所以必須配戴假髮。不過他意志力驚人，積極抗癌並參與公益活動。

據《韓聯社》報導，昨天下午4時許，安聖基在家中進食時，疑似食物卡住喉嚨，讓他當場昏迷失去意識，甚至一度出現心跳停止情況，醫護人員到場急救後將他送進急診室，目前病危住進加護病房，震撼韓國演藝圈。

安聖基5歲就以童星身分出道，曾拍攝《廣播明星》、《特警冤家》、《斷箭》等經典片，電影作品超過80部，也是韓國藝能界少數外語能力很強的人。

