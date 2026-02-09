剛獲釋旋即被擄 委內瑞拉前國會副議長下落不明
委內瑞拉3名反對派人物8日獲釋，然而幾小時後，卻傳出其中一人遭不明人士帶走，這起事件使當局釋放政治犯的承諾蒙上不確定的陰影。
路透社報導，現年61歲的委內瑞拉前國民議會副議長瓜尼帕(Juan Pablo Guanipa)因被控主導恐怖主義計畫被判處監禁，並在8日從獄中獲釋。瓜尼帕是委國反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多(Maria Corina Machado)的盟友。
瓜尼帕的兒子拉蒙．瓜尼帕(Ramon Guanipa)在社群媒體上表示，他的父親遭10名全副武裝的不明人士埋伏，他稱這些人是「官員」。
拉蒙說：「我的父親再度被綁架了」，「我要求立即提供他活著的證明。」
馬查多也呼籲當局立即釋放瓜尼帕。她透過X平台發文指出，綁架事件發生在委國首都卡拉卡斯洛斯喬羅斯區(Los Chorros)，「多名全副武裝的便衣男子分乘4台車，強行將他帶走」。
委內瑞拉政府尚未對瓜尼帕失蹤一事發表評論。
就在幾小時前，瓜尼帕還在社群媒體上發布他與記者及支持者談話的影片。他稱現任政府「缺乏正當性」，並呼籲當局釋放其他政治犯。
遭川普政府逮捕的委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolas Maduro)於2024年連任總統，然而根據獨立出口民調及反對派支持者的統計顯示，反對派總統候選人龔薩雷茲(Edmundo Gonzalez)的得票率大幅領先馬杜洛。包括美國在內，許多國家都認為這場總統大選存在舞弊。
據委內瑞拉反對派和人權團體表示，長期以來，馬杜洛政府一直利用拘捕手段來鎮壓異議人士。
