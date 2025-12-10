剛生完小孩！朋友來訪「穿爆乳裝秀內衣」誘惑老公 人妻氣炸了

許多孕婦產後可能會收到朋友圈的探訪。一位媽媽3個月前生完小孩後，收到不少沒聯絡的高中朋友慰問，沒想到有位女性朋友和她約吃飯時，先是穿了超低胸的拉鍊式爆乳裝登場，到她家看小孩時，還特別在她老公面前拉開拉鍊、彎腰，讓身材走樣的媽媽直呼很受傷，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛建議她最好趕快絕交。

原PO在Dcard發文表示，朋友在兩人聚餐前，很在意為何她老公不一起出席，當天朋友雖然沒有特別化妝，卻穿著一身超低胸的拉鍊式爆乳裝，席間還不斷詢問她的胸部有沒有變大，以及婆婆如何、會不會重男輕女、老公會不會幫忙等家庭問題，沒想到吃完飯到她家看小孩時，朋友的行徑卻是變本加厲，讓原PO完全無法接受。

原PO指出，當時朋友直接在她家拉開拉鍊露出低胸內衣，還看似不經意的一直往下拉，甚至在倒飲料時故意彎腰、假裝打不開瓶蓋，離開時更主動詢問她老公能不能開車送去火車站搭車，拜訪的伴手禮也只是小孩的的固齒器、家裡沒吃完的牛舌餅，讓身材走樣的原PO直呼受傷，覺得朋友根本是在誘惑老公。

對此，許多網友紛紛回應，「拜託遠離這種朋友」、「妳這朋友⋯也太噁心了吧」、「小心她是第三者」、「慢走不送了⋯」、「可能玩一圈回來發現想找人定下來了，發現妳有美滿的家庭，所以嫉妒妳想把妳老公佔為己有吧」。

