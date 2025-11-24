剛申請保護令！60歲女闖機車行持刀砍人 老闆小腿慘遭劃8公分。(圖／TVBS)

台中北屯一間機車行24號驚傳持刀傷人事件！60歲黃姓女子疑因感情糾紛，持美工刀闖入店內，與54歲老闆發生口角、扭打，導致老闆小腿被劃出約8公分的傷口。據悉，該女子過去2個月多次騷擾老闆，包括潑灑洗髮精、沐浴乳，甚至割破紗窗。令人不解的是，老闆才剛申請家暴保護令，隔天就慘遭攻擊，讓他相當恐懼。警方表示將依法送辦，呼籲民眾勿以暴力相向，應尋求合法管道解決糾紛。

台中北屯一間機車行24號發生持刀傷人事件，一名60歲黃姓女子疑因與54歲機車行老闆有感情糾紛，預先藏匿美工刀前往店內談判，談不攏時持刀傷人，導致老闆小腿被劃出約8公分傷口。據了解，這名女子過去兩個月來多次騷擾老闆，包括在店內潑灑洗髮精與沐浴乳，甚至割破紗窗。令人不解的是，老闆才剛申請家暴保護令，隔天就遭到攻擊，讓他相當恐懼。

事件發生在傍晚5點多，黑衣黃姓女子闖入機車行，正好碰上剛下樓的老闆。雙方一見面就爆發口角，接著互相推擠扭打。老闆表示，當時女子反方向還想刺他，他趕快把她壓在地上，並請朋友把刀搶過來。老闆為了自保將人壓制在地，搶走美工刀後才發現自己已經被劃傷，傷口大約8公分長、5公分深。所幸送醫包紮後沒有大礙。

老闆無奈地表示，這已經不是黃姓女子第一次鬧事了。他說，對方之前曾拿家裡的洗髮精、沐浴乳到機車行亂灑，這樣的騷擾已經持續約兩個月。老闆坦言晚上睡覺都會害怕，因為後面的紗窗也曾被對方割破。更令人憂心的是，老闆才剛去申請家暴保護令，隔天就遭到攻擊，讓他感到相當恐懼。

警方表示，黃姓女子情緒激動，當場先將她強行送醫。對於這起暴力事件，警方強調將依法送辦，以維護社會安全。此事件也提醒大家，面對家庭暴力或感情糾紛，應尋求合法管道解決，切勿以暴力相向。若遇到類似情況，可撥打113或110尋求協助。

