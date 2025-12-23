剛發生4死慘案…婦人逛誠品南西突倒地尖叫「友急借蠟燭：要幫她淨化」

社會中心／台北報導

北捷案後仍有不少民眾獻花致意，但昨中午卻有一名婦人突在誠品南西店倒地尖叫。（圖／翻攝畫面）

台北中山商圈日前發生重大隨機攻擊案，各界餘悸猶存。事發地誠品南西店昨（23）日中午再傳騷動，一名李姓婦人（54歲）突於店內倒地尖叫，同行友人更向旁人索取蠟燭聲稱需為其「淨化」。警方與救護人員迅速到場，李女稱因「有靈界感應」才不適，經評估無大礙後，便在友人陪同下離去。

由於本月19日該處才發生釀成4死11傷的慘劇，現場氣氛仍顯肅穆，許多民眾於店外獻花致意，警方也加派警力在周邊巡邏。不料昨日中午，李女在店內逛街時突然情緒失控，倒臥在地不斷高聲尖叫，引發周遭顧客驚慌側目。其同行友人雖在一旁試圖安撫，卻向現場民眾與店員詢問有無蠟燭，表示要立刻進行儀式替李女「淨化」，詭異行徑一度引發緊張。

廣告 廣告

駐守附近的警員見狀立即趨前查看並維持秩序，避免恐慌擴大，同時通報救護車到場。救護人員抵達後對李女進行檢查，確認其生命徵象穩定，身體並無明顯外傷。面對警消詢問，李女聲稱自己擁有特殊體質，「有靈界連結感應」，因感應到現場特殊的磁場與氛圍，才會突然導致身體劇烈不適與情緒崩潰。

經救護人員專業評估，李女並無緊急送醫之醫療需求。在友人持續安撫下，李女情緒逐漸平復，最後決定不就醫，由友人陪同自行離開賣場。警方強調，由於該熱點近日較為敏感，將持續加強店內外巡邏密度，也呼籲民眾若身體不適或察覺異狀，應優先尋求現場工作人員或警方協助。

更多三立新聞網報導

存款剩39元卻買10萬頂規筆電！張文燒機滅證…警暴力破解黑盒子

跨國跟蹤超過4千公里「計畫超心機」狂刺空姐前妻15刀害慘死五星酒店

真正的勇者遭出征？中捷長髮哥一張舊照被誤認蹭熱度…大批網友湧入道歉

張文昔任保全因惡行遭炒…住戶看前保全行兇畫面驚：判若2人

