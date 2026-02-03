剛看完病趕回工廠！17歲孝女為家計休學打工 慘遭捲入絞碎機慘死

社會中心／台北報導

葉姓少女為貼補家計選擇休學，沒想到打工途中卻捲入機台慘死。（圖／翻攝自GoogleMap）

台北市萬華區台北漁產運銷公司一處外包保麗龍工廠，1月31日晚間發生奪命工安意外。一名為了貼補家用而休學打工的17歲葉姓少女，在操作機台時不慎遭捲入，警消獲報趕抵時，葉女已因傷重明顯死亡。警方初步調查，死者疑因清理機台殘膠時誤觸開關釀禍，詳細原因仍待釐清。

警方調查指出，這起意外發生於1月31日傍晚6時許，地點位於萬華區萬大路上的台北漁產運銷公司內。當時，年僅17歲的葉姓少女正在外包的保麗龍回收廠區作業，在執行保麗龍絞碎機台的膠帶更換及殘膠清理工作時，疑似不慎誤觸電源開關，導致機器瞬間啟動。葉女反應不及，整個人慘遭強大的絞碎力量捲入機台內部。

現場其他員工發現異狀後立即報警，消防救護人員火速趕抵現場進行搶救，但在將葉女救出時，她已因傷勢過重、身軀嚴重受創，當場沒有生命跡象，明顯死亡。

據了解，葉姓少女身世坎坷卻相當孝順。家中共有父母及姊弟共五人，父母平時在工地打零工維生，收入並不穩定，一家人相依為命。葉女為了減輕父母的經濟重擔，選擇高中休學，並進入該保麗龍廠打工貼補家用，入職至今已超過半年。

廠區同事表示，葉女個性樂觀開朗，與同事相處融洽，並無與人結怨。意外發生當天，葉女身體微恙，稍早才因感冒向工廠請假去看醫生，沒想到看完診後為了賺錢，又立刻趕回工廠上班，豈料竟發生如此憾事。

噩耗傳出後，台北漁產總經理施宜廷表示，事發後已立即將相關合約文件送交勞檢處備查，並先行致贈5萬元慰問金予死者家屬，協助處理後續喪葬事宜；後續將全力配合檢調及勞檢單位調查，釐清委外廠商的責任歸屬，並依法究責。

而1日下午檢察官已前往事發現場進行相驗，目前檢調將朝現場負責人涉過失致死及勞安責任方向偵辦，台北市勞動檢查處也已約談劉姓業者到案說明。

台北市勞檢處表示，雇主涉違反：

1.職業安全衛生設施規則第77條：「雇主對於自粉碎機或混合機，取出內裝物時，應使該機械停止運轉。」暨職安法第6條第1項第1款規定，因葉女發生職災死亡，已構成職安法第40條刑事責任，即5年以下有期徒刑、拘役或科或併科150萬元以下罰金。

2.另使葉女從事危險性工作，違反職安法第29條第1項第6款：「運轉中機器或動力傳導裝置危險部分之掃除、檢查等。」規定，亦構成違反職安法第41條之刑事責任，即3年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金。

