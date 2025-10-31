剛結束亞洲行返美 鋼鐵川普無縫接軌萬聖節

▲川普結束亞洲行、抵達美國後，幾乎未做任何休息，直接參加白宮的萬聖節活動，和妻子站在門口發糖。圖為扮成川普夫妻和特勤局特工的3姊弟。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普的亞洲出訪之旅，以昨（30日）和中國國家主席習近平在韓國釜山的會晤畫下句點，在經過1小時40分的閉門談話後，2人隨即搭機返國，連聯合記者會都沒開。據悉，川普回到美國後，幾乎「無縫接軌」參加白宮的萬聖節活動，以1個快80歲的人來說確實很勇。

根據《紐約郵報》報導，白宮當地時間週四晚間舉行萬聖節活動，由川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）站在門口，向數百名兒童發放糖果，儘管本週乘坐空軍一號專機，進行了長達41小時、超過3萬公里的飛行，訪問了馬來西亞、日本和韓國，但79歲的川普看起來仍然和往常一樣精神抖擻。

▲為慶祝萬聖節，白宮被以南瓜元素點綴。（圖／美聯社／達志影像）

空軍一號的飛行員透露，當川普結束亞洲行程、抵達白宮時，距離參加「不給糖就搗蛋」的孩子們前來，只剩約2個半小時，川普等於沒有休息，就直接出席萬聖節活動。

報導提到，前去白宮領糖果的小孩，各個都經過精心打扮，有的裝扮成特勤局特工，還有人cosplay成川普夫妻，甚至有父母把小孩扮成麥當勞得來速，放在推車裡，推到川普面前，現場氣氛相當歡樂。

▲還有父母將小孩打扮成麥當勞得來速。（圖／美聯社／達志影像）

