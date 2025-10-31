剛結束亞洲行 79歲川普現身白宮「游刃有餘」發萬聖節糖果

川普結束6天亞洲行，回到白宮的第一天晚上就有公開活動。（AP）

美國總統川普結束6天亞洲行，高齡79歲的他活力十足，落地華盛頓特區僅幾小時後，就現身白宮的萬聖節派對，和第一夫人梅蘭妮亞一起發糖果給精心打扮的「超級英雄」、「小恐龍」甚至小小「第一夫婦」們。美國政府關門第30天，川普努力延續白宮的萬聖節傳統。

《美聯社》報導，川普身穿藍色西裝、紅領帶及「USA」紅帽，梅蘭妮亞則套著棕色外套搭配橘色洋裝，兩人未著萬聖節服裝，但熱情迎接排隊等候的兒童與家長，親手發放附總統印章的巧克力與糖果。臨時圍牆遮擋了新白宮舞廳施工景象，仍可見停放的推土機，川普笑稱：「隊伍很長，幾乎和舞廳一樣長。」

多組兒童打扮成第一夫妻，逗得川普和梅蘭妮亞相視大笑。（AP）

當天正值政府關門第30天，川普呼籲儘速重啟政府，但民主黨團要求延長即將到期的健康保險稅收抵免，部分共和黨議員則表明除非政府重新開放，不會進行協商。儘管如此，白宮依舊布置秋季裝飾，樓梯及陽台擺滿雕刻南瓜，營造濃厚節慶氛圍。

白宮員工盡力裝飾活動，現場播放麥可傑克森的經典歌曲〈顫慄〉。（AP）

參加活動的孩子們包括軍方與白宮員工子女，從學齡前幼童到青少年不等，裝扮多樣，包括星期三、蜘蛛人、美國隊長、美人魚及小矮人等，部分小朋友模仿川普與第一夫人造型，亦有父母戴著「USA」帽。川普與梅拉尼亞親切與孩子互動，有些孩子害羞或膽怯，川普都耐心地與他們交流，讓白宮萬聖節氣氛溫馨又熱鬧。





