剛結束訪中！南韓總統李在明接續訪日 在高市早苗故鄉會面

南韓總統李在明甫結束訪中行程，青瓦台今（9）日證實，李在明將於13日至14日前往日本奈良縣，展開為期2天1夜的正式訪問，並於抵達當天下午與日本首相高市早苗舉行雙邊會談及晚宴。此行也將是李在明就任以來，第5次與日本首相進行會談。





根據《韓聯社》報導，南韓青瓦台今日上午發布新聞稿指出，李在明將於13日下午抵達奈良，與高市早苗就地區及全球情勢進行意見交換，並討論涵蓋經濟、社會、文化等多項攸關民生的合作議題。當晚雙方將共同出席晚宴，14日則將參加友好交流活動，行程共2天一夜。

行程期間，李在明也將與在日韓僑舉行座談，隨後返國。奈良縣為高市早苗的故鄉，同時也是她參選眾議員的選區。青瓦台指出，李在明去年10月於慶州APEC峰會期間與高市早苗會談時，即曾提出希望以下次訪日地點設於奈良，展現延續「穿梭外交」的意願。

青瓦台表示，此次訪日行程亦反映李在明有意將雙邊交流從首都層級延伸至地方城市，藉此促進地方經濟與民間互動。這也是繼前日本首相石破茂訪問南韓釜山，以及高市早苗去年10月赴慶州出席APEC峰會後，雙方在短短兩個半月內的第2次會面。韓國總統府強調，此次領袖會談旨在推動日韓關係朝向穩定、面向未來的方向持續發展。

