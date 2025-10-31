剛結束5天鐵人亞洲行 79歲川普直奔白宮萬聖節活動發糖

美國總統川普在結束為期5天訪問亞洲的行程返回美國後，馬不停蹄與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）參加白宮的萬聖節活動，向數百名裝扮成各種角色的孩童分發巧克力糖果。

川普與梅蘭妮亞向扮成川普夫婦與特勤局特工的3姊弟發放巧克力。（圖／美聯社）

根據《紐約郵報》，儘管川普本週在總統專機空軍一號上度過了41小時，並飛行了超過2萬英里，訪問馬來西亞、日本和南韓亞洲3國。但這名79歲的總統在抵達美國後僅2.5小時就登場的活動中仍然精神奕奕。

當川普夫婦現身白宮南柱廊時，弦樂團演奏著天王麥可傑克森的的經典曲目《顫慄》（Thriller）。現場裝飾著精心雕刻的南瓜與秋葉，營造濃厚的節日氛圍。

有家庭在活動中化身成麥當勞得來速。（圖／美聯社）

這場萬聖節活動是華府的年度傳統。數百名主要來自軍人和執法人員家庭的孩童化身成公主、鬼怪、骷髏、超級英雄等角色。

當中最受到川普夫婦喜愛的莫過於3姊弟裝扮成川普、梅蘭妮亞與特勤局特工。川普還特地和「小川普」擊掌，並與3人留下合照。另一個令人印象深刻的裝扮則是，有一家人將他們的小推車改裝成麥當勞得來速，相當有創意。

