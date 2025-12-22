剛考取急救員證照就救人 余男遭刺「脈搏幾乎感覺不到」

余先生被刺倒地民眾緊急協助搶救。（圖／TVBS）

台北車站發生恐怖攻擊，造成多人受傷。一名余姓男子在嘗試阻止兇嫌張文時不幸遭到刺傷倒地。幸運的是，一位剛取得急救人員證照的民眾Alex及時發現並提供緊急救援。儘管搶救過程中發現余先生脈搏微弱，Alex仍與他人合力進行急救。事後，法務局表示將協助3名受害者向台北地檢署申請共180萬元的遺屬補償金，並優先安撫傷者及被害家屬。

余先生在試圖阻止兇嫌張文後，因傷勢劇痛倒臥在M8出口附近。當時有路過民眾立即上前搶救。協助急救的民眾Alex描述了當時的緊急狀況，他表示他們合力將余先生翻過來後才發現有很多血，於是立即開始止血。Alex表示，當他們將余先生翻過來時，他的脈搏幾乎已經感覺不到，後來連接AED也測不到心跳。

面對這樣的危急情況，Alex回想起自己曾是護理師的伴侶給了他勇氣，使他當機立斷投入搶救。令人驚訝的是，Alex在事發前幾小時才剛取得急救人員證照。事發後的週一，Alex再度回到事發現場，看到現場擺放的鮮花和小卡片，他在那裡駐足約20分鐘，直到那一刻他才真正感受到事件的真實性。

Alex是因為公司提供的福利才參加了急救人員安全衛生教育訓練課程，最終取得急救人員證照。他呼籲政府能提供更多補助，讓更多人能在緊急時刻派上用場。Alex強調，兩天的急救課程要花費5000元，對他來說是一筆不小的支出。他建議政府能讓民眾積極參與這類課程，可能通過提供補助或降低課程費用的方式實現。

由於三名受害者遇難位置不同，後續理賠金額也有差異。法務局宣布，犯罪被害人保護協會將協助向台北地方檢察署申請遺屬補償金新台幣180萬元。目前，安撫傷者及被害家屬是優先事項，希望他們能在悲傷中堅強，繼續生活。

