剛與習近平通話 川普今早急call高市早苗！如何解讀「台灣有事」成焦點

美國總統川普與中國國家主席習近平，在本月24日晚間通話，據習近平版本的公告，雙方談及台灣問題且習近平再提「統一台灣」。據日本《富士新聞台》今（25日）獨家報導，川普結束與習近平的通話後，將在今早上與日本首相高市早苗通話。

《富士》報導指出，川普預計在今早上與高市早苗通話，前一晚川普才與習近平通話，並傳出是習近平主動打電話給川普。多家日本媒體也分析認為，習近平的這一通電話，是為了能間接對高市政權施加壓力，因為高市日前提到的「台灣有事」論點，引起中國的不開心。

習近平發布的新聞稿指出，昨晚與川普通話，強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成部分，並稱中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。新聞稿也提到，川普一度稱習近平是「偉大的領導人」，並表示與習近平在釜山的會面非常愉快，完全贊同他對兩國關係的看法。

不過川普在自家社群「真實社群」中，並未提到他與習近平的談話中有台灣問題，川普僅稱兩人進行了「非常好的通話」，並討論許多議題，包括俄羅斯和烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題。川普還說，習近平邀請他於明年4月訪問中國，他已接受，並回邀習近平在明年稍晚赴美進行國是訪問。

因此川普今早與高市的通話，外界也相當關心，川普是否會對高市的「台灣有事」論點做出回應或表態。



