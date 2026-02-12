剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店
歷史悠久的紐約華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)位於曼哈頓中城公園大道(Park Avenue)占據整個街區，是美國最大城市的地標之一。這家飯店經過歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢之後，去年秋天重新開張，有375間客房及372間待售康斗公寓。華爾街日報11日獨家報導，重新開幕才幾個月，擁有華爾道夫酒店的中國業主已經決定把酒店賣掉，這筆房地產交易反映出中國業主在兩國政治氣氛緊張下，紛紛從美國市場撤退的趨勢。
報導指出，華爾道夫酒店裝修花費比原本預算超支十億，完成時間則比預定進度晚了大約五年，翻修完成後重新開張才幾個月，中國業主已經決定掛牌求售。知情人士說，由中國政府控制的一家公司，最快下個月將透過房地產投資銀行Eastdil Secured為酒店出售展開宣傳。
華爾道夫酒店的附屬餐廳、商店與其他設施都包含在出售範圍裡，康斗公寓則將繼續單獨出售。
2014年，一家中國再保險公司以19億5000萬元價格收購有1400個房間的華爾道夫酒店，創下史上最昂貴的酒店房地產交易。業主另外花了20億建築成本，使得總成本超過40億元。知情人士說，業主不指望賣掉酒店能夠全部回本。
報導指出，只有極少數潛在買家有能力接手希爾頓集團(Hilton)旗下的華爾道夫豪華品牌酒店。知情人士說，潛在買家包括來自中東、亞洲的主權基金，或者其他外國政府。卡達政府基金已經擁有曼哈頓著名的瑞吉酒店(St. Regis Hotel)與廣場酒店(Plaza Hotel)。
報導指出，隨著政治緊張越演越烈，中國房地產業主正在穩定退出美國市場，華爾道夫酒店出售這是這波潮流的一部分。
總部位於北京的安邦保險集團(Anbang Insurance)2014年買下華爾道夫酒店，董事長吳小暉後來因涉嫌詐騙和侵占被捕，公司由中國政府接管。知情人士說，雖然中國政府考慮賣掉酒店或尋找合作夥伴，但仍持續投入資金推動工程進度。
