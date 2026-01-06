剛蜜月歸隊即執勤！辛柏毅上尉F-16夜訓墜海失聯 妻子焦急守候

編號6700的F-16戰機由辛柏毅上尉駕駛執行夜航訓練，返航途中疑似跳傘落海失聯。（圖／報系資料照）

空軍花蓮基地今（6）日晚間傳出飛安事故，一架編號6700的F-16單座戰機執行夜航訓練時在花蓮外海失聯，機上飛官辛柏毅上尉疑因空間迷向緊急跳傘，目前下落不明。辛上尉為空軍官校正期108年班畢業，日前剛與同為軍職的妻子自北歐度蜜月返國，返隊僅兩日即升空執勤。消息傳出後，家屬悲痛不已，妻子正焦急等待，盼望他能平安歸來。

空軍司令部晚間表示，機號6700的F-16單座戰機隸屬花蓮基地，於今日18時17分由辛上尉駕駛起飛，執行例行性夜航訓練。至19時29分，戰機於花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬（約18.5公里）的太平洋上空突然失去聯繫，雷達光點亦自監控螢幕消失。初步研判可能因進入雲層導致空間迷向，飛行員隨即啟動彈射座椅跳傘逃生。

廣告 廣告

根據國防部資料，19時48分海巡署接獲通報，一名飛行員跳傘後落海，位置約在花蓮靜浦東方8.5海浬。空軍緊急成立應變中心，立即出動C-130運輸機與海鷗直升機實施空中搜尋；海巡署則調派蘇澳、花蓮與台東等地的百噸級巡防艇全面支援，並聯繫上距事發地點約6.3海浬的一艘貨輪加入搜索行列。

現場搜救任務面臨挑戰。入夜後海面能見度低，風向為偏北風，浪高可達2公尺，陣風達8級，氣溫僅約13度，海況惡劣。軍方憂心落水飛官恐面臨失溫風險，持續以分秒必爭的態度全力展開行動，盼能儘速尋獲辛上尉並送醫救治。

辛柏毅上尉具備完整飛行訓練資歷，為現役單座F-16戰機飛官，近期甫完成婚禮、返國後即投入任務。其妻同樣服役於軍中，職階為士官，兩人新婚生活剛開始便面臨突如其來的挑戰。空軍表示，將持續投入最大資源救援，並全力支援家屬，後續將就事發原因進行完整調查釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台南「離婚500元」招牌成熱門打卡點？ 日本遊客狂朝聖：必遊之地

月台下藏整排藍椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」 台鐵幽默回應了

房市核彈2／土方清運新制釀哄抬價格 憂市場壟斷建築大老喊「STOP」