剛被嘉義地院裁定羈押…癌症第四期末期槍砲犯凌晨突倒地身亡

社會中心／嘉義報導

嘉義地院。（圖／翻攝google maps）

一名羅姓男子因涉嫌槍砲案件遭嘉義地院羈押，沒想到，今（17）日凌晨，羅男被解還地檢署，準備進行相關後續程序時，突然身體不適、昏迷倒地，緊急送醫搶救仍宣告不治。據了解，羅男已經罹患第四期癌症，至於死因是否與此有關，仍待進一步調查釐清。

檢方表示，羅男因涉嫌槍砲案件，經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准，但羅男今天凌晨在後續交付作業時，突然身體不適倒地，院方人員見狀，立即協助通報並將羅男送往醫院急救，但依舊回天乏術。

據悉，羅男為癌症第四期末期患者，其死因是由於癌症或是其他因素所導致，仍需司法及醫療單位進一步釐清。

