剛被拿來當作黃國昌借鏡 前立委廖國棟今被判刑7年6月

前國民黨立委廖國棟涉SOGO經營權收賄案，一審遭判8年6月，又因處理中國浪潮集團旗下「數字雲端」公司請託案收賄70萬元，利用職權幫助中國浪潮集團來台投資成立的數字雲端公司增資順利通過，後分了20萬元給辦公室主任丁復華，3人被依收賄罪起訴，台北地院一審宣判廖國棟7年6月，褫奪公權3年、丁復華1年4月，褫奪公權2年、業者委託的顧問孔祥科有期徒刑4月。

《鏡週刊》日前爆料民眾黨立委黃國昌狗仔公司凱思收臺雅200萬的涉貪關鍵證人浮現，臺雅前董座特助驚爆3立委拿錢等。黃帝穎律師隨即分析，凱思若入帳臺雅集團200萬元，黃國昌就不只是「徐永明翻版」，更接近「廖國棟等級」，如今國棟的判刑結果出爐了。

判決指出，2016年6月間，經濟部核准中國浪潮集團的關係企業香港商匯眾公司在台灣成立數字雲端公司，該公司原本資本額100萬元，2018年9月間，香港滙眾公司欲增資數字雲端公司1億230萬元，因此向經濟部投審會申請增資。

檢調查出，投審會查訪時發現「數字雲端」從事非開放營業項目，「數字雲端」2020年3月1日與說客孔祥科簽立顧問契約，孔再遊說立委廖國棟利用職權讓增資案順利通過。

2020年6月19日，孔祥科先付了10萬元給廖國棟辦公室主任丁復華，同年7月23日經濟部針對數字雲端公司增資案核發審定函給數字雲端公司，廖國棟完成任務後，孔祥科再支付剩餘60萬元給丁復華，自己從中分得20萬元。

北檢偵結，依貪汙治罪條收賄等罪起訴廖國棟、丁復華、孔祥科3人，由於丁、孔坦承犯行，檢方起訴時建請法院對2人從輕量刑。

北院指出，丁復華、孔祥科均於偵查中及審理時自白犯行，依規定得以減輕其刑，只有廖國棟一人矢口否認犯行，合議庭一審判廖國棟有期徒刑7年6月，褫奪公權3年、丁復華有期徒刑1年4月，褫奪公權2年、孔祥科有期徒刑4月，得易科罰金，以新台幣1千元折算1日，褫奪公權1年，緩刑2年，並應於判決確定日起1年內，向公庫支付新臺幣10萬元。可上訴。



