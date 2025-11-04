剛被救起就氣絕 工人困在羅馬倒塌古蹟中撐了好幾小時還是不治

義大利羅馬的13世紀古建築「孔蒂塔」11月3日發生崩塌。路透社



義大利羅馬競技場附近的一棟13世紀古蹟「孔蒂塔」（Torre dei Conti），週一（3日）白天在維修工程中倒塌。警消人員連夜搶救一名困在瓦礫中的工人，好幾個小時的救援行動中工人都還維持意識與救援者對話，但不幸在午夜被救出後，沒多久就氣絕身亡。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在週二（5日）凌晨發表聲明：「我謹代表我個人和政府，對在羅馬孔蒂塔倒塌事件中不幸喪生的工人斯特羅伊奇（Octay Stroici）表達深切的哀悼和慰問。在這難以言喻的痛苦時刻，我們與他的家人和同事同在。」

羅馬尼亞工人斯特洛伊奇是在與同僚一起進行孔蒂塔修復工程時，遭到倒塌的石塊瓦礫困住。當時義大利警消率先救出了他的4名同事，其中3人毫髮無傷，1人重傷。消防隊持續數小時企圖撤出最後一個被困在工地的斯特羅伊奇，週一深夜把他救出時，現場一片歡欣，以為終於成功救到人。

當地電視台播出的畫面顯示，當時三名救援人員將這名男子抬上高空雲梯，隨後降下，並以擔架送進救護車。羅馬消防局總指揮官德阿庫提斯在國家電視台RAI上表示，該名男子當時意識清醒。豈料不久後就離世。

一邊吸走瓦礫，一邊要擔心建物繼續崩塌的救援工作

為了救出斯特羅伊奇，羅馬消防人員週一徹夜進行了複雜危險的救援工作。他們首先是企圖通過二樓窗戶靠近被困工人，然而，由於孔蒂塔的結構持續崩塌，消防員只能在一片碎屑塵霧中撤退。另一次嘗試使用兩架梯子靠近的行動也被迫中止，取而代之的是出動無人機。

義大利羅馬的古蹟「孔蒂塔」11月3日發生倒榻事件，消防隊員乘雲梯車靠近尋找搜救被困工人。路透社

隨著黃昏降臨，消防人員開始用起重機吊起巨大的管子，從二樓窗口吸走受困工人斯特羅伊奇身邊的瓦礫。他們持續工作到深夜。地方首長喬阿尼尼說：「這次行動持續了很長時間，因為每當身體的一部分被清理出來，就會有額外的瓦礫再次覆蓋上去。」

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）稍早曾向記者說，搜救過程中這名工人戴上氧氣罩，持續能夠與搜救人員對話。他說搜救人員當時進行著「非常精密的工作」，一邊清除瓦礫試圖把工人救出來，一邊要防範孔蒂塔繼續崩塌。搜救過程中沒有警消人員受傷。

羅馬消防隊員11月3日在倒塌的古蹟孔蒂塔救出受困工人，一名消防員還舉起大拇指表示救援成功。美聯社

13世紀教宗的家

孔蒂塔建於13世紀，是教宗英諾森三世（Pope Innocent III）為其家族建造的住宅。該塔在1349年的地震中受損，並在17世紀遭受了隨後的倒塌，之後又修復重建。

在消防人員進行第一次嘗試救援時，數百名遊客圍觀。消防人員使用梯子把擔架運送到孔蒂塔上層，但突然間，結構的另一部分崩塌，揚起一片碎屑，迫使消防人員迅速撤退。

有800年歷史的義大利羅馬孔蒂塔，11月3日就在眾目睽睽下多次倒塌。美聯社

27歲的帕格里納灣當時正在隔壁的冰淇淋店服務顧客，目睹了高塔開始解體。她對美聯社記者說：「我正在工作，然後聽到有東西掉下來，接著我看到塔斜向倒塌。」還有更多瓦礫砸下來。

官員表示，這座自2007年以來一直關閉的孔蒂塔，目前正在進行一項耗資 690萬歐元（約2.45億台幣）的修復工程。官員表示，在今年6月開始最新階段的工作之前，已進行了結構勘測和載重測試，「確認了安全條件」才進行後續工作。本來，最新階段的清理石綿等工作已接近完工。

