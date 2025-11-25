剛被金秀賢牽連「新戲泡湯」！《山寨人生》曹寶兒震撼宣布好消息

韓國女演員曹寶兒。翻攝自IG



31歲韓國女星曹寶兒曾主演《九尾狐傳》、《戀愛不可抗力》、《吞金》，今（11/25）傳出好消息，所屬經紀公司XYZ Studio正式宣布，她與與圈外丈夫結婚滿1年後，懷上第一胎，預計將於明年初迎接新生命。

XYZ Studio上午發表聲明指出：「一個珍貴的新生命來到了曹寶兒身邊。請大家以祝福的心情，一起溫暖守護她。」至於懷孕週數、預產期等詳細資訊，公司強調牽涉個人私領域，因此不會公開，並向外界致歉：「還請理解我們無法透露更多細節。」

公司也向所有粉絲表達謝意，承諾曹寶兒在產後仍會持續她的演藝之路：「感謝一直以來給予曹寶兒滿滿關愛的所有人，她會在復出後以更好的作品回報大家。」

曹寶兒去年10月與圈外男友在首爾舉行私密婚禮，僅邀請親友出席，當時婚訊一公開便收獲大批祝福。如今傳出懷孕，好消息再度令粉絲驚喜不已。

值得一提的是，曹寶兒與金秀賢主演的新劇《山寨人生》原訂今年4月上線，卻因男方捲入與金賽綸的感情風波而緊急喊卡，拍攝第二季與赴美取景計畫也全面停擺。當時被問到停播原因，她謹慎表示：「我知道大家都想知道發生什麼，但怕自己的話會傷害到別人，所以想更小心一些。」

