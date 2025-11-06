剛解禁又傳破口？林口2豬場「未蒸煮廚餘」 新北市開罰206萬：1700頭豬管制15天

新北市稽查發現林口2豬場使用未蒸煮廚餘。新北農業局提供



非洲豬瘟疫情暫時守住，卻又出現破口？中央災害應變中心日前宣布，全國豬隻禁宰禁運從今天（11／6）中午起陸續解封解封，但廚餘則持續禁用。沒想到，禁令才剛鬆綁，新北市林口區2養豬場就被稽查，當場查獲餵食豬隻未蒸煮廚餘，一共開罰206萬，更取消禁用廚餘期間之飼料差額及廚餘清運油資兩項補助。

不過新北市府聯合稽查小組今清晨前往林口區養豬場稽查，查獲2場餵食豬隻未蒸煮廚餘，立即通報中央並依違反動物傳染病防治條例裁處100萬元罰鍰、違反飼料管理法裁處3萬元罰鍰，因兩場為同一場主，共罰206萬。同時取消禁用廚餘期間之飼料差額及廚餘清運油資兩項補助。

為防堵非洲豬瘟疫情，新北市農業局動物保護防疫處，今天清晨徹夜查察林口豬場廚餘禁餵狀況，清晨4點多發現廚餘車輛載有廚餘桶停置場外，且廚餘車上裝有28桶廚餘，經開蓋逐一檢視，違規事證明確。

防疫處人員也發現，緊連旁邊養豬場蒸煮樔未蒸煮廚餘，以及4桶動物性廚油，環保局人員目測樔內至少有100桶份量，場主這才坦承，將廚餘攪碎後未蒸煮餵食豬隻，稽查小組表示，兩豬場為同一場主經營，兩場緊鄰、共飼養約1700頭豬隻，使用同一套蒸煮設備。

新北市府表示，業者違反防疫規定，運載廚餘並餵飼未蒸煮廚餘養豬，依據動物傳染病防治條例第43條，處以最重罰。

聯合稽查小組立即要求業者將廚餘載運至新店焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用，廚餘採樣也已送往台大初篩實驗室送檢。

新北市府也於今日通報中央災害應變中心，指揮官農業部長陳駿季指示，其違反廚餘使用，採限制上市措施，新北市聯合稽查小組已將2違規場拉封鎖線，所有豬隻移動管制15天，不准上市。另外，違規畜牧場一律取消禁用廚餘期間之飼料差額及廚餘清運油資兩項補助。

