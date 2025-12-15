剛計畫回老家養老...妻買菜遇毒駕喪命 夫等不到人請警協尋才知死訊

基隆市仁一路上今（15）日發生死亡車禍，一名楊姓男子吸毒後開車上路，高速撞擊走在路邊的林姓婦人後，又陸續衝撞11輛停在路邊的汽、機車，釀成1死2傷悲劇。而鄰居透露死者林姓婦人和丈夫近期才計畫搬回南部老家退休養老，沒想到遭遇死劫。

休旅車毒駕連環撞 掃倒整排11輛汽機車

接近中午時分，大馬路上車流不斷，一輛白色休旅車過彎後突然越開越偏，高速衝向路邊的婦人，當時婦人根本來不及反應，閃都無法閃，遭迎面撞上。休旅車撞了人卻還沒停下，再猛力追撞一輛路旁轎車後，橫掃水果行前一整排機車才停下。

撞擊瞬間揚起煙塵，還有騎士剛停好車，鑰匙都還來不及拔趕緊閃避，差點被波及。事發在基隆市仁一路上，55歲的楊姓男子駕駛的休旅車失控衝撞行人後，陸續追撞11輛汽機車。遭撞的55歲林姓婦人傷勢嚴重，緊急送醫後仍宣告不治，肇事的楊姓駕駛以及路邊停車的66歲林姓駕駛則是輕傷送醫。

恐怖！駕駛原本慢速一路晃 突加速衝撞釀悲

警方在楊姓男子車內搜到喪屍煙彈2顆，經過唾液快篩，也呈現毒品陽性反應。而目擊者透露，楊姓男子原本車速很慢，行駛在兩線道間不斷左搖右晃，直到仁一路、愛九路口時才開始加速衝撞，就發生憾事。

遭撞死的林姓婦人上午才跟丈夫說要出門買菜，可丈夫遲遲等不到妻子回家、手機又打不通，還請警方協尋，後來得知妻子遭遇死劫，心都碎了。鄰居還透露死者與丈夫近期才計畫搬回南部老家，準備退休養老，想不到才出門買個菜竟遭遇毒駕害命，夫妻從此天人永隔。

