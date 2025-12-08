剛訪中就來回馬槍! 馬克宏示警北京 : 縮減貿易逆差 否則歐盟將祭出關稅

法國總統馬克宏(左)於 3 日抵達中國北京， 4 日在人民大會堂會晤中國國家主席習近平。 圖：達志影像/美聯社

[Newtalk新聞] 中國網路熱搜仍停留在「馬克宏用中文向中國道謝」的畫面，但法國總統馬克宏返國後接受媒體採訪，卻明確警告北京若不縮減對歐盟的龐大貿易順差，歐盟將不得不採取更強硬的貿易措施，包括對中國商品徵收關稅。

馬克宏於 12 月 3 日至 5 日進行國是訪問，時機正逢歐中貿易摩擦加劇。他在訪華期間已向中方表達不滿。他說：「我試圖向中方解釋，他們（對歐盟）的貿易順差是不可持續的，因為他們正在扼殺自己的客戶，特別是他們不再從我們這裡進口太多商品。」他強調，若中國不採取行動，「未來幾個月」歐洲將被迫效仿美國做法，提高對中關稅，並透露已與歐盟委員會主席馮德萊恩討論。

歐盟統計顯示，歐盟長期面臨對中國的貿易逆差。2024 年逆差達 3058 億歐元，高於 2023 年的 2970 億歐元。法國財政部指出，法國 2024 年對中國的商品逆差約 470 億歐元。由於歐盟 27 國無法單獨制定關稅政策，所有措施由歐盟委員會統一決定，馬克宏也承認在歐盟內部就此形成共識「並非易事」。

馬克宏多年主張歐盟採取保護性手段，減緩中國商品湧入。他說：「中國想要衝擊歐洲工業和創新模式的核心，而這種模式歷來以機械工具和汽車產業為基礎。」他並指出，美國對中國商品徵收關稅後，中國正「大規模」把原本銷往美國的產品轉向歐洲市場，「這對歐洲工業來說關乎生死」。

至於縮減貿易逆差的策略，他表示歐盟需要接受更多中國直接投資，但不能讓中國企業「像掠奪者一樣行事」，也不能允許它們追求「霸權目標」。歐盟必須在提升競爭力之際，保護最脆弱的產業，包括汽車。

去年，法國支持歐盟對中國電動車加徵關稅，引發北京反制，中方對法國干邑白蘭地設下最低價格限制，使法國豬肉和乳製品產業憂心自己會成為下一個標靶。如今馬克宏再次提高對北京的貿易施壓，顯示歐中關係在經貿戰線仍將持續緊繃。

