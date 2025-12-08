剛認識國中妹就想約砲！猴急男忘記帶住家鑰匙 公廁野戰遭拒改「捏胸摸臀」下場曝

剛認識國中妹就想約砲， 猴急男忘記帶住家鑰匙。（示意圖；pakutaso）

高雄1名成年男子，剛透過交友軟體認識1名國中少女就急著約砲，當晚沒想到他忘記家裡鑰匙，所以改帶她去公園公廁野戰，遭對方拒絕後他仍強拉環抱「捏胸」得逞，遭訴後他辯稱少女看起來很成熟、只是打鬧云云，法官不足採信，判他8個月。

忘記帶鑰匙？ 男改去公園野戰

根據判決書，阿明（化名）去年8月初透過交友軟體認識未成年少女小雪（化名），當天馬上就把她約到他家要進行性行為，沒想到阿明表示忘記帶家裡鑰匙，於是騎車載她到中山公園。

接著阿明不顧小雪拒絕，要強拉她進入女廁內，小雪嚇到趕緊傳訊給友人求救，但她哪裡抵得過成年人阿明力氣，遭阿明環抱捏胸、摸臀，猥褻得逞後，才載小雪回家。

只是打鬧？ 他一句話早露陷

同日晚間阿明擔心東窗事發，傳訊道歉「有什麼方式可以彌補你嗎」「或是讓你消消氣」，隔天還傳訊給小雪朋友承認有摸胸摸臀「蠻大力的」。

後小雪向鳳山分局報案，經檢方偵結起訴，阿明坦承有摸胸臀行為，但矢口否認不知對方未成年，辯稱對方看起來很成熟，只是「打鬧」而違反對方意願碰觸胸臀等。

不過法官發現，阿明曾問少女「是國三嗎」，加上小雪照片尚屬青澀稚氣，認定他明顯知道小雪是國中生，而其在廁所明知對方明卻拒絕，卻仍違反意願洩慾，進行強制猥褻，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月，可上訴。

