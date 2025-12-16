剛買PS5就接代言！加藤小夏成PlayStation聯名潮牌模特兒，網友狂讚：老婆太美

熊谷隆志成立的知名街頭潮流品牌 WIND AND SEA，宣布和索尼互動娛樂（SIE）旗下的 PlayStation 展開聯名合作，並邀請到最近購買 PS5、直播遊玩《沉默之丘f》而人氣飆升的女演員加藤小夏擔任形象代言人。這次的聯名系列預計於 12 月 20 日（週六）正式發售，消息一出立刻在遊戲社群引發討論，PlayStation 日本官方也呼籲玩家千萬別錯過由加藤小夏穿過的全新造型系列。

加藤小夏成為 PS 官方合作模特兒！（圖源：プレイステーション公式）

廣告 廣告

這次聯名系列的設計靈感融合了 90 年代街頭風格與現代遊戲文化，將 PlayStation 經典的「△○×□」按鍵符號與 WIND AND SEA 的品牌結合。推出的陣容相當豐富，像是運動套裝、T恤、大學T、電競運動衫...等多樣化周邊，其中更有充滿復古氛圍的電競風格球衣，讓玩家能將心愛的遊戲元素自然的融入日常穿搭中。

值得一提的是，這次擔任模特兒的加藤小夏，正是《沉默之丘》系列新作《沉默之丘 f》（Silent Hill f）的女主角臉模，直播開台後人氣暴漲，尤其是與先前清純的女星形象不同，經常會在直播中帶來各種搞怪的綜藝效果。而她最近才因為租借的 PS5 要到期，所以在個人頻道上傳了「購買 PS5 主機」的 Vlog 而引發關注，被網友大讚「超婆」、「近距離視角太犯規」。

如今她從玩家晉升為官方合作的模特兒，PlayStation 官方的公關也發文大讚：「太美了～!! 有種透明感，或者說是夢幻感…總之就是超棒。其實我很怕恐怖遊戲，但看到小夏這麼努力，我也萌生了自己來玩玩看的念頭…」許多網友看到加藤小夏的合作後，也留言：「老婆超美！」、「沒想到這一天這麼快！」、「把整個演員群找來合作吧」、「看來索尼官方也有在關注小夏」