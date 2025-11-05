剛起飛就機翼著火！UPS貨機肯塔基州墜毀爆火球 至少3死多人傷
編譯張渝萍／綜合報導
美國全球最大包裹遞送公司「聯合包裹服務」（UPS）一架貨機，4日在肯塔基州路易斯維爾墜毀，造成至少3死11傷。根據肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）表示，這架飛機是在起飛後不久後爆炸，之後墜毀且燒成一團火球。貝希爾更指出，預計死傷數據會上升。
起飛時機翼已起火
路透報導指，根據稍早畫面可看到，飛機起飛時其中一側機翼已起火，隨後墜地並引發巨大的火球，跑道外一處工業區的多棟建築也受波及起火，濃煙密布。
🚨BREAKING: UPS cargo plane Flight 2976, a McDonnell Douglas MD-11, crashes shortly after takeoff from Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. Engine fire visible on ascent leads to massive explosion near UPS Worldport facility. Aerial views show huge inferno… pic.twitter.com/gL7rKT9jED
— J Stewart (@triffic_stuff_) November 4, 2025
肯塔基州州長貝希爾表示，失事飛機是UPS的大型貨機，目前造成至少3人死亡、11人受傷，「我們現在已掌握初步的數據，但我得說，我預計（死傷」數字會上升。目前至少有三人罹難，我認為這個數字會變得更高。我們有至少11名傷者，其中一些傷勢非常嚴重，正在當地醫院接受治療。」
美國聯邦航空總署（FAA）也發聲明表示：「UPS 2976 號班機於11月4日下午約5點15分（當地時間），從肯塔基州路易維爾國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）起飛後墜毀。」FAA稱，該班機原定飛往夏威夷火奴魯魯國際機場。
當地宣布避開事故現場
路易維爾大都會緊急服務機構也宣布，機場方圓八公里範圍內已發布「就地避難令」。
路易維爾市長格林伯格（Craig Greenberg）在當地時間晚間 7 點前，在社交媒體發文指出：「現場有多人受傷，火勢仍在燃燒。該地區有多條道路封閉，請避開事故現場。」
墜毀飛機已服役34年
FAA 記錄顯示，失事飛機是一架服役 34 年的MD-11貨機。該機型由麥道公司（McDonnell Douglas）製造，波音公司在收購麥道後結束了該系列的生產。波音表示，對所有受影響者的安全與權益深感關切，並提供技術支援協助調查。
