剛跑完馬拉松就停電！高雄156戶受影響 住戶腿軟卡樓下

高雄下午無預警停電，有民眾剛跑完馬拉松，完全爬不了樓梯，只能苦等電梯來電。（洪浩軒攝）

高雄市今（11）日下午4時20分發生無預警停電，新興區民族二路、苓雅區和平一路等地區共156戶受影響，電梯停擺、機械車庫全面癱瘓，民眾罵聲連連，還有民眾剛跑完馬拉松，完全爬不了樓梯，只能苦等電梯來電。台電高雄區營業處表示，肇因為饋線分歧小環路故障導致開關跳脫，目前已派員搶修。

這場突如其來的停電讓停電戶叫苦連天，由於多棟大樓採用機械式停車設備，停電導致車庫系統全面癱瘓，「要回來跟出去的人都動不了」，住戶罵聲四起。

更慘的是，因為沒電力造成電梯停擺，有民眾才剛完成42公里全程馬拉松，簡直進退兩難，只能在樓下乾等來電，否則腿軟根本無法爬到12樓住家，言語之間透露相當無奈。

台電表示，接獲通報後已立即派員前往現場查修，造成民眾不便，敬請見諒。據了解，傍晚5時30分許，有住戶陸續反應已恢復電力，其餘陸續搶修中。

