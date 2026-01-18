剛跟房仲談好租屋！她見房東也刊登掙扎「省1萬5還是講良心」 網：不用不好意思

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

許多租屋族在找房子時，會尋求房仲協助，幫忙尋覓好物件並帶看，而有些房仲也會要求收服務費。近日，有網友發文表示，自己已透過房仲看屋並表達租屋意願，卻在簽約前發現房東自行刊登同一物件，且標示「免服務費」，讓她陷入是否該為了良心多付1萬5000元的掙扎。

有網友發文表示，自己已透過房仲看屋並表達租屋意願，卻在簽約前發現房東自行刊登同一物件（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「你會為了良心多付15000嗎？」為題發文，表示自己先在租屋網站看到房仲刊登的物件，並由房仲安排帶看。看完後回家思考一天，她已向房仲表達確定要租，並同意支付1萬5000元的服務費，雙方也約好兩天後簽約，沒想到就在這段時間內，她發現房東自行上網刊登該房屋，還特別註明「免服務費」。

原PO坦言，雖然知道若直接找房東簽約，就能省下1萬5000元，這筆錢其實也不少還可以拿來買家具，但在道德上又覺得，既然是透過房仲帶看、也已經口頭答應，「這樣好像很壞，房仲工作也很辛苦」。她甚至詢問ChatGPT意見，得到的回覆卻是，這並非道德問題，而是市場機制，因為她沒有與房仲簽署任何委託或服務契約，並無義務一定要付費。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，多數人建議直接與房東承租，「沒必要跟陌生人賣人情」、「這不是你的責任不用不好意思，你覺得房仲辛苦，你忘了自己也是辛苦賺錢不是嗎」、「只是陌生人而且要15000欸，跟他講說自己看到更好的就好了」、「一萬五很多欸，抱歉了大家都是出來討生活」。

不過也有過來人分享折衷做法，「這一題我會，當初我跟媽媽一起看房的，也是遇到這個狀況，房東直接越過房仲跟我們說直接租，後來我們就跟房東租，但是包了三千的紅包給房仲，不無小補這樣」、「既不違背良心，也不必全額付服務費」。

而原PO最後也更新回應，表示因為房仲給人的感覺很認真，後來還幫忙殺了一千元租金，再來是也不希望日後想起這件事，覺得自己是很卑鄙的人，因此最後仍有支付服務費。

