剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩

人夫倘上手術台準備接受結紮手術時，脫口向醫師坦白「在越南有女友」，希望醫師不要真的幫他結紮。（示意圖／unsplash）

台北一對年約40歲的夫婦到泌尿科諮詢結紮事宜，沒想到先生準備接受手術時，竟對醫師坦白「我在越南有女朋友」，希望不要真的結紮，讓醫師忍不住驚呼「你太太第六感蠻準的嘛！」

泌尿科醫師顧芳瑜日前在社群平台發文表示，一對年約40歲的夫妻來門診諮詢結紮，其中先生是越南台商，做完手術就要立刻飛回去，於是利用診所的快速通關結紮服務，而先生在諮詢過程中有點漠不關心的樣子，太太則淡淡地說「不要再生了」。

顧芳瑜提到，先生看診完實際躺上手術台的時候，突然皺著眉頭跟他說「醫師對不起，我可不可以只留傷口就好，不要真的結紮」、「我越南有女朋友想跟她生小孩。但我太太還不知道」。

「你太太第六感蠻準的嘛！」顧芳瑜無奈感嘆，後續先生還是有乖乖聽太太的話完成結紮。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「醫生也是看盡人生百態」、「每日恐婚」、「我覺得她太太根本已經知道了」、「太太只是為小孩做的，憑什麼在台灣失去丈夫，還要跟不認識的小孩分財產」、「結紮後的幾個月內，還是有可能中獎」、「醫生應該會衛教，一個月內還是要避孕，一個月後回來驗精蟲數」、「反正可逆，之後再做一次就好啦」。

