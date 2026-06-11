剛辦完父告別式 孝女逆撞釀4死！相驗結果出爐
桃園市新屋區中山西路二段昨（10）日上午發生一起重大死亡車禍，一名60歲李姓女子在辦完父親告別式後，駕車載著4名親友前往餐廳吃平安餐，卻在途中不明原因逆向撞上1輛砂石車，造成車內乘客4死1傷的慘劇，檢方也於今日公布李女的相驗結果。
檢方相驗結果出爐
針對這起事故，檢警於今（11）日對4名不幸身亡的死者進行遺體相驗。經初步判定，擔任駕駛的李女死因為頭部外傷併多處骨折，導致創傷性休克死亡；其餘不幸罹難的乘客死因，則由檢方持續調查、釐清。
倖存親友悲痛回憶
車上唯一倖存、坐在副駕駛座的楊姓女子表示，開車的李女是她的堂妹，當天一行人剛參加完叔叔的告別式，原本準備前往目的地聚餐。她回憶事發過程，並表示「當時大家都沒有睡著，一路都在聊天」，並沒有察覺李女有疲勞駕駛或其他異狀，對於車輛為何突然行駛至對向車道，她表示並不清楚。
楊女在面對親友驟逝的打擊下，對於當時突如其來的撞擊仍心有餘悸，且對於造成逆向行駛的原因毫無頭緒。面對這突如其來的變故，也讓家屬感到萬分悲痛。
回顧事發經過
回顧整起案發經過，李女昨日上午替父親辦理告別式後，駕駛車輛載著74歲、65歲、64歲及61歲等親友行駛於中山西路二段。中午時刻，李女駕駛的車輛突然偏移逆向，與對向由36歲胡姓男子駕駛的砂石車發生嚴重碰撞，巨大的撞擊力導致現場一片狼藉。
除了造成李姓駕駛當場死亡，車上另外3名乘客經送醫搶救後均宣告不治，砂石車胡姓駕駛則受有輕傷，整起事故共計造成4人死亡、2人受傷。目前全案仍由警方與檢調單位深入調查肇事原因，以釐清事發當時的實際細節。
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