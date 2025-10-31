剛遇詐騙又被搶 警陪面交逮車手 街頭遭劫300萬

台北市中山區發生驚人搶案，一名男子遭遇虛擬幣投資詐騙後報案，在警方陪同下進行面交以逮捕車手時，竟遭詐團成員持武器搶走300萬元現金。根據監視器畫面顯示，當警方試圖逮捕車手時，對方將裝有現金的袋子丟給接應同夥逃逸。警方調查指出，詐團共有4人犯案，目前已逮捕3人，包括1名未成年車手及2名共犯，仍有1名開車的男子在逃，不排除背後有黑幫涉案。

事件發生在台北市中山區街頭，被害人日前遭虛擬幣投資詐騙，在面交約30萬元後向警方報案。10月30日下午，被害人在警方陪同下準備了300萬元真鈔，約在超商門口與詐騙集團成員面交，企圖協助警方逮捕車手。然而，面交過程中，車手發現情況不對，立即將裝有現金的袋子丟向路邊，交給接應的同夥帶走。監視器畫面記錄了整個事件過程。一名黑衣男子先是躲在招牌後方，行為鬼祟且不停四處張望。當尖叫聲響起，他立即衝出查看，只見大批刑警追上並從腰部抱住另一名黑衣男子。被逮捕的車手第一時間將手中袋子往路邊丟出，同時其他同夥持球棒和刀械進行反抗。從另一個角度可見，員警上前抓人時場面十分混亂，只能先控制住詐團車手，而其他共犯則駕車加速逃離現場。

目擊民眾表示，當刑警將嫌犯壓倒在地時，不斷喊著「錢呢？錢到哪裡去了？」附近民眾起初以為是搶劫案，但又覺得不太像，因為如果是搶劫，刑警不會在現場埋伏。警方調查顯示，詐團一車四人共同犯案。除了在現場被逮捕的未成年車手外，另外兩名共犯已在新竹落網。負責開車的男子將車丟棄在新竹山區後仍在逃亡中。對於被害人而言，即使有警察陪同，卻親眼目睹300萬元被搶走，令人震驚。警方正以強盜、組織犯罪、洗錢等罪嫌辦案，並調查是否有黑幫涉入其中。

